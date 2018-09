So wird’s was mit dem Traumhaus

Der Bau oder Kauf eines Wohnhauses zur eigenen Nutzung ist für die meisten Menschen, die sich dazu entschließen, der bedeutendste finanzielle Akt ihres Lebens – mit großem Abstand. Autos, Reisen, Möbel, Schmuck: Solche kostspielig erscheinenden Ausgaben wirken dagegen geradezu verschwindend gering.

Die Anschaffung eines Hauses will genau überlegt sein. Zumal es in den meisten Fällen ein einmaliger Vorgang bleibt. Wie wichtig die Erfahrung auf diesem Gebiet ist, macht zwar das alte Sprichwort von Konfuzius deutlich: „Das erste Haus baust du für deinen Feind, das zweite für deinen Freund und das dritte für dich selbst.“ Weil aber kaum jemand drei Anläufe zur Verfügung hat, soll schon beim ersten Mal möglichst alles sitzen. 100-prozentig glatt kann ein solches Megaprojekt natürlich nicht ablaufen. Dafür gibt es zu viele Fragen, Details, Unwägbarkeiten und Abhängigkeiten.

Richtige Entscheidungen treffen, Fehler vermeiden, Risiken minimieren: So kommen Bauherren und Käufer ihrem großen Ziel näher, ohne daran zu verzweifeln. Unsere Tipps helfen, das Abenteuer zu bestehen und dabei noch Spaß zu haben. Die Auswahl erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, und jeder Einzelfall ist individuell zu betrachten. Doch mit den genannten Punkten wird früher oder später nahezu jeder Betroffene konfrontiert, so dass sie als Basis und Leitfaden dienen können.

Tipp 1: Träumen und rechnen: Die gesunde Mischung macht‘s.

Das liebe Geld kommt im Lauf des Projekts zwangsläufig immer wieder ins Spiel. Ein ehrlicher Kassensturz steht gleich am Anfang. Welches Eigenkapital steht zur Verfügung? Kaufe ich allein oder mit einem Partner? Welche Eigenleistung kann ich bei der Ausführung erbringen? Wie hoch muss der Kredit sein, wie kann er abbezahlt werden? Welche Förderung gibt es?

Jenseits allen vernünftigen Rechnens ist Träumen durchaus erlaubt. Denn die finanzielle Schere im Kopf würde sonst die nötige Begeisterung und Kreativität verhindern, ohne die ein Hausbau kaum Sinn machen würde. Ein gewisses Maß an Idealismus gehört dazu, denn es gilt erhebliche Belastungen zu stemmen und Krisen zu überstehen. Wer nur auf finanziellen Gewinn aus ist, lässt besser die Finger vom Hausbau. Entscheidend ist, das Leben im Eigenheim als persönlichen Mehrwert zu sehen gegenüber dem Wohnen zur Miete. Dafür müssen Hausbauer bereit sein, Anstrengungen und ein gewisses Risiko in Kauf zu nehmen. Am Ende locken zum einen der Gewinn an Wohn- und damit Lebensqualität und zum anderen die Sicherheit einer Immobilie. Hausbau ist Kopfsache und Herzensangelegenheit.

Tipp 2: Verlieben Sie sich in Ihr Haus – von Anfang an.

Ganz am Anfang steht die sogenannte Bedarfsanalyse. Hört sich bürokratisch an, setzt aber gerade Fantasie voraus. Ein Beispiel aus einschlägigen Checklisten, die sich zuhauf im Internet finden: Sie stehen vor Ihrem künftigen Haus und schauen es an. Wie sieht es aus? Was fällt Ihnen als Erstes auf? Was begegnet Ihnen, wenn Sie die Eingangstür öffnen? Und so weiter. Im Idealfall verlieben Sie sich in ihr Haus, schon bevor der erste Entwurf gezeichnet ist.

Geschmacksfragen ergänzen sich mit praktischen Fragen: Wer soll später in dem Haus wohnen? Wie viel Platz wird benötigt? Legen Sie Wert auf einen Keller oder einen großen Garten? Wollen Sie eine einfache oder eine Doppelgarage, oder reicht ein Carport?

Solche Fragen stellen sich nicht nur beim Entwerfen eines Neubaus, sondern auch bei der Suche nach einem bestehenden Gebäude. Angesichts begrenzter Auswahl und Ressourcen kommen Sie nicht umhin, Schwerpunkte zu setzen. Was ist Ihnen besonders wichtig? Wo sind Sie bereit, Abstriche zu machen? Ein Entschluss könnte zum Beispiel lauten, den Hauptwohnraum großzügig zu planen und im Gegenzug das Schlafzimmer kleiner zu dimensionieren. Denn letztlich muss alles zueinander und zum Geldbeutel passen.

Einen gewissen Rahmen setzen Möbel, die Sie ins neue Haus mitnehmen wollen, wie etwa eine Küche, ein Kleiderschrank oder ein Sofa. Bedenken Sie dabei aber, dass sich Möblierungen im Lauf eines Hauslebens mehrfach ändern können, die Wände jedoch nur mit großem Aufwand.

Im Idealfall sollte das Baugrundstück beim Beginn der Planung schon bekannt und in Ihrem Besitz sein, denn dessen Topographie und Ausrichtung kann die Planung massiv beeinflussen (siehe auch Tipp 7).

Tipp 3: Lassen Sie sich inspirieren, und machen Sie Ihr eigenes Ding.

Wer beginnt, sich mit dem Bau oder Kauf eines Hauses zu befassen, wird ab diesem Zeitpunkt mit anderen Augen durch Häuser und Wohngebiete gehen, Zeitungs- und Fernsehbeiträge zu diesem Thema plötzlich wahrnehmen und studieren. Wie haben andere die Dinge gelöst? Was kann ich mir bei wem abschauen? Wo will ich mich bewusst abheben?

Musterhausparks bieten eine gute Möglichkeit, sich vor Ort inspirieren und unverbindlich beraten zu lassen. Auch wenn die meisten Gebäude dort von der Raumaufteilung her einem gewissen Grundmuster folgen (Kochen/Essen/Wohnen im Erdgeschoss, Schlafen/Baden im Obergeschoss). Eine gute Übersicht bietet die Internetseite www.fertighaus.de. Die einzelnen Parks wiederum zeigen auf ihren Homepages viele Fotos und zum Teil detaillierte virtuelle Rundgänge durch alle Häuser wie zum Beispiel die Fertighauswelt Köln in Frechen oder die Musterhausausstellung Mühlheim-Kärlich bei Koblenz.

Im Buchhandel und online steht Baufachliteratur in scheinbar unbegrenztem Umfang zur Verfügung. Doch die wenigsten Veröffentlichungen befassen sich intensiv mit konkreten praktischen Fragen zur Ausgestaltung von Grundriss, Wohnräumen und Umfeld. Daher sei beispielhaft ein Werk genannt: „Besser bauen, besser wohnen – Das 100-Ideen-Buch“ (Autor: Achim Linhardt, DVA, 41,50 Euro).

Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz bietet regelmäßig Seminare und Beratung zu Themen rund um den Hausbau und -kauf.

Tipp 4: Nutzen Sie die Kompetenz privater Berater.

Wer privat vertrauensvoll auf einen oder mehrere kompetente Bauberater zurückgreifen kann, der kann sich glücklich schätzen. Solche Hilfe ist unbezahlbar, da nicht von Verdienstinteressen geleitet und immer wieder bei Bedarf abrufbar. Und zwar in allen Phasen von der Planung bis zur Umsetzung. In der Familie, im Freundeskreis, unter Kollegen: Halten Sie Ausschau nach Menschen, die Sie um Rat fragen können. Bei Gesprächen und Gedankenaustauschen ergeben sich oft überraschende Lösungen.

Andere zu fragen, heißt nicht, automatisch deren Antworten zu übernehmen und umzusetzen, sondern Informationen und Meinungen zu sammeln und in die eigene Entscheidung einfließen zu lassen. Vermitteln Sie Ihren Beratern Ihre Dankbarkeit und Wertschätzung.

Tipp 5: Entwerfen Sie den Grundriss selbst auf Papier und am PC.

Das Beauftragen eines Architekten ist im Prinzip unerlässlich – schon wegen der behördlichen Anforderungen. Auch wenn Sie mit einem Fertighaus-Unternehmen bauen wollen, empfiehlt es sich, schon im Vorfeld der Kontaktaufnahme mit möglichen Bauunternehmen einen Architektenplan vorlegen zu können. Denn auf dieser Basis können die Unternehmen nach entsprechendem Feintuning die Kosten kalkulieren und ein konkretes Angebot erstellen.

Abzuraten ist von dem Modell, durch einen Verkaufsberater der Hausfirma eine sogenannte Skizze anfertigen zu lassen, auf deren Basis der Werkvertrag mit der Firma über einen bestimmten Hauspreis unterschrieben wird. Denn erst danach beginnt in diesen Fällen ein Architekt mit der konkreten Ausarbeitung, bei der es je nach Ihren Wünschen zu erheblichen Abweichungen und damit Mehrkosten kommen kann.

Grundsätzlich gilt: Je mehr Gedanken Sie sich im Vorfeld gemacht haben, desto eher können Sie dem Architekten Ihrer Wahl Ihre Vorstellungen und Grundlagen vermitteln. Anfangs brauchen Sie nur ein paar Blatt Papier, Bleistift, Lineal und einen guten Radiergummi. Werfen Sie diese ersten Entwürfe nicht weg, denn später wird es interessant und vielleicht auch lustig sein, den Werdegang Ihres Traumhauses nachvollziehen zu können.

Belassen Sie es nicht bei Zeichnungen, sondern besorgen Sie sich ein Computerprogramm, mit dem Sie Ihr Traumhaus am Bildschirm entwerfen können. Programme zahlreicher Anbieter sind käuflich zu erwerben. Manche Fertighaushersteller stellen eine entsprechende Software zum kostenlosen Download zur Verfügung. Mit Hilfe solcher Software kommen Sie wesentlich näher an die Darstellungsform heran, die Ihr Architekt später verwenden wird. Die Programme bieten auch dreidimensionale Ansichten des Hauses von außen und innen, die Möglichkeit zur Ergänzung von Möbeln sowie viele Variationen in Farben und Formen. Es lohnt sich also, sich in die Benutzung des Programms einzuarbeiten.

Der Architekt wird sich Ihren Entwurf dann anschauen, Ihnen Hinweise geben, was Sie beachten müssen, eigene Vorschläge einbringen, einen professionellen Entwurf ausarbeiten und eventuelle Änderungswünsche einarbeiten. Am Ende entscheiden Sie, welcher Plan zum Tragen kommt und mit dem Bauantrag eingereicht wird.

Tipp 6: Wer gleich barrierefrei plant, muss später nicht umbauen.

Grundsätzlich gilt: Jede in die Planung investierte Minute, jede festgehaltene Idee kann sich später bei der Umsetzung um ein Vielfaches auszahlen, sowohl in Zeitgewinn als auch in Kostenersparnis.

Paradebeispiel ist die Barrierefreiheit. Wer denkt schon mit 30 oder 40 daran, ob ihm mit 80 das Treppensteigen schwerfallen oder vielleicht nicht mehr möglich sein wird? Schon in jungen Jahren kann ein Unfall oder eine schwere Krankheit dazu führen, dass die Bewegungsmöglichkeiten massiv eingeschränkt sind. Und das Alter mit seinen Begleiterscheinungen kommt ohnehin zwangsläufig. Dann kann sich das für viel Geld gebaute einstige Traumhaus schlicht als untauglich erweisen.

Deshalb appellieren zu Recht immer mehr Experten an Bauwillige, bewusst weit vorausschauend zu planen und zumindest die Option zu berücksichtigen, später möglichst barrierefrei wohnen zu können. Das muss nicht besonders teuer sein. Und schon gar nicht bieder, denn barrierefrei könnte auch komfortabel heißen. Die Handwerkskammern Rheinland-Pfalz listen auf der Seite www.barrierefrei-bauen.de auf, wie sich mit begrenztem Aufwand das Eigenheim so planen lässt, dass die Bewohner möglichst lange etwas davon haben. Von etwas breiteren Türen über elektrische Rollläden und bodengleiche Duschen bis zum kompletten Wohnen auf einer Ebene.

Weiterer Bestandteil einer zukunftsorientierten Planung für junge Familien: Größe und Aufteilung sollten so gewählt sein, dass das Haus auch nach dem Auszug des flügge gewordenen Nachwuchses nicht völlig überdimensioniert wirkt, sondern der freiwerdende Platz als echter Gewinn genutzt werden kann.

Tipp 7: Achten Sie bei der Lage auch auf das soziale Umfeld.

Das Grundstück gehört zweifellos zu den absolut zentralen Elementen beim Hausbau oder -kauf. Steht das Gebäude schon, können Interessenten vor Ort die Situation analysieren. Beim eigenen Bau lassen sich bestimmte Faktoren noch beeinflussen, wie etwa die Ausrichtung zur Sonne. Eine Planung ohne Grundstück weit voranzutreiben, macht jedenfalls keinen Sinn, denn am Reißbrett oder Computer entworfene Elemente lassen sich keineswegs überall umsetzen. Sei es wegen Größe, Hanglage oder den Beschränkungen des jeweiligen Bebauungsplans.

Beispiele für Fragen: Ist die Aussicht dauerhaft gewährleistet oder verbaubar? Welche Zufahrten führen auf das Grundstück? Inwiefern drohen bei schweren Unwettern wie zuletzt, Regenwasser und Schlamm aufs Grundstück und ins Haus zu schwemmen? Lassen Sie sich von einem schönen Gebäude nicht blenden: Das Umfeld kaufen Sie immer mit.

Das gilt natürlich auch für die Verkehrsanbindung. Wie weit ist der Weg zur Arbeitsstelle? Achtung: Diese Strecke ist bei voller Berufstätigkeit in der Regel an etwa 220 (Arbeits-)Tagen im Jahr zu fahren, sollte bei der Bewertung also eine entsprechende Rolle spielen. Denn lange Fahrten kosten Zeit und Geld. Und sie belasten die Umwelt, sofern auf der Route keine öffentlichen Verkehrsmittel zur Verfügung stehen.

Zu Verwandten und Freunden werden die meisten Menschen im Vergleich dazu seltener fahren. Doch Achtung: Ein Eigenheim ist mehr als eine Übernachtungsstätte zwischen zwei Arbeitstagen. Und bei der Bewertung geht es um mehr als Topographie und Infrastruktur (Nähe zu Einkaufsmöglichkeiten, ärztlicher Versorgung, Kindertagesstätte, Schule). Das persönliche Umfeld kann alle anderen Faktoren überlagern. Will ich in meinem Heimatort oder zumindest in dessen Nähe leben? Habe ich vor, mich in der Gemeinde zu engagieren, mich am Vereinsleben zu beteiligen? Will ich abends und am Wochenende gute Nachbarschaft pflegen?

Auch solche weichen Faktoren sollten Sie also bei Ihrer Grundstückssuche berücksichtigen. Damit schließt sich der Kreis vorläufig, denn wie bei unserem Tipp 1 sollten Kopf und Herz bei der Entscheidung mitwirken.

Tipp 8: Zahlen Sie nicht mehr als nötig.

Geiz ist geil? Oder man gönnt sich ja sonst nichts? Die Wahrheit und goldene Mitte liegt irgendwo dazwischen. Wie hoch auch immer ihr Budget ist: Sie wollen natürlich das Beste daraus machen. Also achten Sie stets auf das Preis-Leistungs-Verhältnis. Lässt sich ein ähnliches Ergebnis nicht auch auf anderem Weg erreichen? Was ist für Sie gesetzt, was verzichtbar? Holen Sie bei größeren Posten mehrere Angebote ein. Führen Sie peinlich genau Buch über Ihre Ausgaben. Und schöpfen Sie alle Möglichkeiten für verbilligte Kredite und Zuschüsse wie zum Beispiel von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) aus.

Auch bei den Versicherungen lohnt sich ein Vergleich der Anbieter. Standard sind eine Bauleistungsversicherung (ersetzt Schäden in der Bauphase), Feuer-Rohbauversicherung und Bauherren-Haftpflichtversicherung. Nach der Hausübergabe empfiehlt es sich, eine Wohngebäudeversicherung mit einem Zusatz Elementarschäden sowie eine Hausratversicherung abzuschließen.

Tipp 9: Lernen Sie die favorisierte Baufirma erst richtig kennen.

Wer wenig Zeit hat, sich um sein Bauvorhaben zu kümmern, wird gerne auf eine Firma zurückgreifen, die das meiste aus einer Hand erledigt. Wie in der Liebe gilt dabei: Drum prüfe, wer sich (fast) ewig bindet. Informieren Sie sich mit Hilfe der Firmen-Homepages, Online-Foren und Fachmagazine. Knüpfen Sie bei Messen, Bauherrenseminaren und Werksbesichtigungen Kontakte. Und studieren Sie jeweils genau das Muster des Werkvertrags. Nicht zuletzt muss die Chemie zwischen dem Verkäufer und Ihnen stimmen, denn ohne Vertrauensbasis werden Sie keine Entscheidung guten Gewissens treffen können.

Tipp 10: Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

Der Werkvertrag bildet die entscheidende Grundlage für den gesamten Hausbauprozess. Was nicht im Leistungsverzeichnis aufgeführt ist, darauf haben Sie später auch keinen Anspruch. Also nehmen Sie sich auf jeden Fall die Zeit, jeden einzelnen Posten zu hinterfragen, um wirklich alles nachvollziehen zu können. Keine Angst: Auch handwerkliche Laien können die Auflistung in der Regel verstehen, wenn sie sich die Punkte erklären lassen. Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz bietet gegen Gebühr einen Vertragscheck an.

Halten Sie wichtige Absprachen mit den Baufirmen stets per E-Mail fest, damit Sie sie später bei Bedarf nachweisen können.

Tipp 11: Widerstehen Sie den Versuchungen und Tricks der Verkäufer.

Bei der sogenannten Bemusterung legen Sie die Ausstattungsdetails Ihres Hauses fest. Weil dabei innerhalb von zwei oder drei Tagen sehr viele Entscheidungen zu treffen sind, bereiten Sie sich so gut wie möglich darauf vor. Wer sich erst spontan vor Ort damit beschäftigt, wo er welche Steckdosen haben will, welche Böden und Fenster verbaut werden sollen, der wird heillos überfordert sein. Schauen Sie Ihrem Berater genau auf die Finger, hinterfragen Sie seine Angebote, und lassen Sie sich nicht durch vermeintlich großzügige Geschenke täuschen. Letztlich bestimmen Sie, was Sie bekommen (und bezahlen müssen).

Tipp 12: Bleiben Sie immer am Ball.

Achten Sie darauf, dass ein möglichst konkreter Zeitplan für die Umsetzung festgelegt wird. Doch geben Sie sich keinen Illusionen hin: Sie konkurrieren stets mit anderen Bauherren, die ihrerseits bevorzugt bedient werden wollen. Nur wenn Sie selbst stets am Ball bleiben und die nächsten Schritte einfordern, geht es wirklich zügig voran. Das kann zum Beispiel dann besonders wichtig sein, wenn die Frostperiode naht und Unterbrechungen drohen.

Tipp 13: Zuschauen, fragen und dokumentieren erwünscht.

Bauherren und Baufirmen sollten sich in erster Linie als (Vertrags)Partner und nicht als Gegner verstehen. Kontrolle und Dokumentation der Bauausführung mit Fotos und Aufzeichnungen dienen nicht nur Ihnen. Der Baufirma wird es lieber sein, wenn Ihnen frühzeitig Unstimmigkeiten und Fehler auffallen, die noch leicht zu korrigieren sind, statt sie später aufwendig beseitigen und sich mit Ihnen streiten zu müssen.

Fotos und Videoclips helfen darüber hinaus, später nicht mehr sichtbare Dinge wie die Lage von Leitungen nachschauen zu können. Und sie halten die Erinnerungen rund um das große Abenteuer Hausbau fest.

Tipp 14: Bereiten Sie sich auf die Hausübergabe wie auf eine Abschlussprüfung vor.

Im Idealfall sorgen Sie zusammen mit den Baufirmen dafür, dass zum Zeitpunkt der Hausübergabe so viel wie möglich tatsächlich erledigt ist. Alles bis dahin zu schaffen, ist allerdings unrealistisch, zumal beide Seiten durchaus ein Interesse haben, die Übergabe hinter sich zu bringen. Die Firma will ihren Abschluss machen und Geld sehen, und Sie wollen endlich einziehen.

Schauen Sie sich vorher jedes Detail Ihres Hauses an und prüfen Sie, ob alle Vertragsbestandteile erfüllt sind. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Sachverständigen hinzu, dem vielleicht gravierende Fehler auffallen, die Sie gar nicht auf dem Schirm haben.

Halten Sie im Übergabeprotokoll alle Restarbeiten und Mängel fest und vereinbaren Sie eine Frist zu ihrer Beseitigung. Dann haben Sie Ihren Part erfüllt und können die ersten Tage und Wochen in Ihrem Traumhaus entspannt genießen.

Dieser Artikel ist in glanzvoll, einem Magazin des Trierischen Volksfreunds erschienen.