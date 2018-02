Berufsanfänger richtig absichern

() Das Risiko, berufs- oder sogar erwerbsunfähig zu werden, ist weit größer, als die meisten vermuten. Statistisch trifft es jeden vierten Arbeitnehmer vor der normalen Altersrente. Schützen kann man sich davor so gut wie nicht, allenfalls finanziell absichern. Unverzichtbar ist daher die richtige Absicherung durch eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Dies gilt ganz besonders für Berufsanfänger. In einem Infonachmittag am Dienstag, 27. Februar, 17 Uhr, informiert die Expertin der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz über das Thema „Die richtige Absicherung bei Berufsunfähigkeit“. Sie gibt Hinweise für die Wahl der „richtigen“ Versicherung und erläutert unterschiedlichen Weg der Absicherung der Berufsunfähigkeit sowie Vor- und Nachteile. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung unter Telefon 0651/48802.