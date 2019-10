Arbeitsamarkt : Telefonaktionstag für Wiedereinsteiger

Trier () Nach einer Familienphase zur Erziehung von Kindern oder zur Pflege älterer Angehöriger ist es oft nicht einfach, sich beruflich neu zu orientieren. Viele Fragen und Unsicherheiten zu Themen wie Bewerbungsunterlagen, regionalen Arbeitsmarktchancen, Minijob und Midijob treten schon vor der ersten Bewerbung auf.

Die Wiedereinstiegsberaterin Melanie Weiler-Fischer und die Beauftrage für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Trier, Hanna Theresa Kunze, bieten deshalb eine kostenfreie und unverbindliche Beratung am Telefon an.