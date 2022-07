Garten im Juli : Bonsai ist eine Lebenseinstellung

Thomas Follmann bevorzugt für seine Bonsai-Gestaltung heimische Gehölze wie diese Buche. Foto: TV/Kathrin Hofmeister

Trier TV-Garten im Juli: Gärtnern geht auf kleinstem Raum. Eine besondere Form stellen Bonsai dar. Eine Bonsai-Ausstellung in Daun zeigt, wie es geht. Wir haben uns erkundigt, was die Besucher erwartet.

In der Bonsai-Welt gibt es eine regelrechte Szene. Für einen kapitalen Dreispitzahorn geben Kenner schon mal den Wert eines Mittelklassewagens aus. Ein Wacholder mit Totholzgestaltung erzielt locker 50.000 Euro und für einen besonders schön geformten Bonsai-Ahorn gehobenen Alters bekommt man woanders eine Immobilie im sechsstelligen Bereich. Bonsai-Gestaltung ist eine Kunstform, die ein idealisiertes Bild der Natur anstrebt und viel Können verlangt.

Wie kommt man dazu, haben wir Thomas Follmann, einen der Initiatoren der Bonsai-Ausstellung in Daun gefragt? „Die Natur hat mich schon immer begeistert.“ Bäume faszinierten ihn besonders. Allerdings passen Waldbäume nicht in einen Hausgarten, es sei denn, man formt sie ästhetisch durch und reduziert sie zu einer Miniaturausgabe. Mit 30 hat sich der heute 58jährige viele Bücher über Bonsai gekauft und widmete sich nach Anleitung der alten fernöstlichen Art der Gartenkunst. Die Herangehensweise nach Lehrbuch bescherte ihm jedoch „fast nur Misserfolge“. Erst als er den Bonsai-Experten Alexander Kuck kennenlernte, wendete sich das Blatt.

EXTRA Was heißt Bonsai? Bonsai bedeutet „Baum in der Schale“ und setzt sich aus den Wörtern „bon“ für Tablett oder Schale und „sai“ für Baum zusammen. In der Bonsaitradition wird unter anderem das Besondere eines Gehölzes in Miniaturformat herausgearbeitet. Für Nadelgehölze verwendet man meist rechteckige Schalen. Laubgehölze stehen bevorzugt in runden Gefäßen. Aus optischen Gründen, sollte die Höhe der Schale dem Stammdurchmesser entsprechen. Misst der Stamm einer Bonsai-Kiefer beispielsweise drei Zentimeter, sollte auch der Rand des Gefäßes nicht höher sein. Erst die passende Schale macht aus dem Bonsai ein echtes Kunstwerk.

Kuck ist ein weiterer Initiator der Bonsai-Ausstellung in Daun und wird eine alte Bonsai-Kiefer präsentieren, die er neu drahtet. Der anerkannte Gestalter und Lehrer japanischer Bonsaischulen hat seinen Abschluss an der Art Design Bonsaischule gemacht und acht Jahre unter Meister Udo Fischer und dem japanischen Meister Iwao Katagiri alles zu Gestaltung und Pflege verschiedener Baumarten, insbesondere heimischer Laub- und Nadelbäume gelernt. „Ein dritter Bonsai-Freund wird Ulmen in drei Entwicklungsstadien vom Sämling über ein drei Jahre altes Exemplar bis zum 30 Jahre alten Bonsai ausstellen“, verrät Follmann.

An den lebenden Beispielen können die Besucher sehen, wie ein Baum zum charaktervollen Bonsai gestaltet wird. Denn in der fernöstlichen Gartengestaltung geht es darum, dem Baum einen Charakter zu geben. Die Gehölze sollen alt aussehen. Ein guter Bonsai-Baum fängt etwa bei 30 Jahren an. Bei einer Platane beispielsweise wird es erst interessant, wenn die Rinde beginnt abzublättern. Das ist erst ab einem bestimmten Alter der Fall. Bis dahin, ist viel Geduld gefragt.

Bonsai ist eine Lebensphilosophie. Die knorrig gewachsenen Gehölze veranschaulichen, was alles möglich ist. Sie überdauern Generationen. Da nimmt man sich selber nicht mehr so wichtig. „Wenn ich mich mit Bonsais beschäftige, konzentriere ich mich auf nichts anderes“, sagt der Schulleiter. Man kommt runter, entschleunigt. „Andere malen Bilder oder formen Kunstwerke.“ Follmann macht lebende Skulpturen aus Pflanzen. Bonsai-Gestaltung ist eine künstlerische Tätigkeit, die viel Einfühlungsvermögen verlangt.

Und warum klappte das bei Follmann zu Beginn nicht so recht? Der erfahrene Bonsai-Gestalter Kuck machte dem Autodidakten klar, dass jeder Baum nur bedingt Stress verträgt. Anfänger machen oft den Fehler, dass sie dem Gehölz alles auf einmal zumuten. „Schneiden, drahten, umtopfen – und kommt dann auch noch einen Wurzelschnitt dazu, ist das einfach zu viel“, weiß der Bonsai-Kundige heute. Ein weiterer Schwachpunkt sei zudem, dass man seine Bonsais wie in den Büchern beschrieben, selber aus Samen ziehen will.

Einfacher ist es, auf Material aus der Baumschule zurückzugreifen. „Da hat man relativ schnell was Schönes.“