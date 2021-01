Telefonaktion : Corona und Psyche: Mies drauf oder eine Depression?

TRier Heute Telefonaktion von 17 bis 19 Uhr.

(kat) Lockdown und Kontaktbeschränkung: Die Pandemie hat Menschen weltweit vor neue Herausforderungen gestellt und den Alltag verändert. Seit fast einem Jahr heißt es: Leben in einem Ausnahmezustand. Weil man solange durchhalten muss, wird es für die Menschen schwieriger, sich zu motivieren. Die dunkle Jahreszeit kommt erschwerend hinzu. Das kann sich auf die Psyche auswirken.

Was unterscheidet eine Depression von dem Gefühl mies drauf zu sein oder dem jahreszeitlich bedingten Winterblues? Woran erkennt man eine seelische Erkrankung? Wann sollte man sich dringend professionelle Hilfe holen? Was kann man vorbeugend tun, um trotz allem seelisch in der Balance zu bleiben? Wer hilft, wenn alles zu viel ist oder die Angst vor der Zukunft zu groß wird? Dies sind Beispielfragen.