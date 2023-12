Mit Blick nach Luxemburg Tanken, Reifen & Co.: Was sich 2024 für Autofahrer in Deutschland ändert

2022 wurden sie unter anderem in Trier getestet, bald könnte es sie in ganz Rheinland-Pfalz geben: Monocams beziehungsweise Handyblitzer. Sie sollen dabei helfen, Autofahrer zu ertappen, die das Handy am Steuer nutzen. Geplant ist, dass künftig jedes Polizeipräsidium im Land eine eigene Monocam bekommt. Wann es so weit sein wird, ist allerdings noch nicht klar.