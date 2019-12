TV-Telefonaktion : Wenn nichts mehr so ist, wie es war

Wenn nichts mehr so ist, wie es war

Trier Nachgefragt: Zwei Expertinnen beantworten Leserfragen am TV-Telefon.

Das erste Weihnachten nach der Trennung war der Horror. Was kann ich tun, damit es in diesem Jahr besser wird? Freunde haben mich zwar eingeladen, aber ich finde es ist doch ein Familienfest.

Tanja Herz, Diplom-Sozialpädagogin der Lebensberatung des Bistums Trier in Saarburg: Gönnen Sie sich den Gedanken, dass Weihnachten nicht immer so sein muss wie es all die Jahre zuvor wahr. Auch anders kann es schön werden. Sie könnten die Einladung der Freunde ohne schlechtes Gefühl annehmen. Denn für Familien kann es auch sehr ´erfrischend´ sein, wenn noch jemand dazukommt.