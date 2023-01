Gesundheit : Das Knochenmarködemsyndrom

Mit Einführung der MRT-Diagnostik in die muskuloskelettale Medizin (die Muskulatur und das Skelett betreffend) wurde ein Gewebezustand und ein Bildphänomen erkannt, das bis dahin unbekannt war. Es ist gekennzeichnet durch eine vermehrte Flüssigkeitsansammlung im Knochenmark.

Grundsätzlich liegt ein Ungleichgewicht zwischen mechanischer Belastung und der Knochenqualität vor. Ursache kann eine mechanische Belastung im Sinne eines direkten Unfalls („Bone Briuse“) sein, oder aber auch eine metabolisch bedingte (stoffwechselbedingte) Reduktion der Knochenqualität, wobei ein Vitamin-D-Mangel eine sehr häufige Ursache darstellt, da eine suffiziente Mineralisation des Knochens nicht mehr garantiert ist. Klarheit schafft hier die Bestimmung des 25-OH-D-Serumspiegels. Das Knochenmarksyndrom ist prinzipiell eine sich selbstlimitierende Erkrankung, die aber oft einen langen Heilungsprozess benötigt und Sportler zu extrem langen Sportpausen zwingen kann. Das gemeinsame Leitsymptom unterschiedlicher Knochenmarködeme ist der Schmerz. Die Schmerzen entstehen durch eine vermehrte Ansammlung von Flüssigkeit und dadurch verursachten Druck in einem umschriebenen Knochenabschnitt. Meist ist das Knie- und Sprunggelenk, oft auch der Hüftgelenksbereich mit Schambein (Schambeinentzündung, Ostitis pubis) betroffen. Bei der oft sehr schmerzhaften Erkrankung muss mit einem mehrmonatigen Zeitraum gerechnet werden. So können bei einer Schambeinentzündung nach 12,8 Monaten nur 52 Prozent wieder Fußball spielen.

Da ein Vitamin-D-Mangel für ein Knochenödem mitverantwortlich zu sein scheint, ist die laborchemische Untersuchung des 25-OH-Vitamin D empfehlenswert. Untersuchungen zeigen, dass eine Vitamin-D-Substitution – wobei die tägliche Supplementierung zu bevorzugen ist – bei einem bestehenden Mangel entscheidend zum Therapieerfolg beiträgt. Zu den wesentlichen die Knochendichte und Knochenstruktur beeinflussenden Faktoren zählen auch das Vitamin K, die Folsäure und Vitamin B12 sowie eine ausreichende Versorgung mit Mineralien, insbesondere Kalzium und Magnesium (Mineralwasser!). Eine Übersäuerung (metabolische Azidose) hat zudem negative Auswirkungen. Auch an knochenschädigende Nebenwirkungen von Medikamenten muss gedacht werden. Eine alternative Therapiemaßnahme beim Knochenödem ist die MBST-KernspinResonanzTherapie, die von der Berufsgenossenschaft und den Privatkassen meist übernommen wird. Die gesetzlichen Kassen beteiligen sich zumindest mitunter teilweise. Hierbei handelt es sich um eine therapeutisch genutzte Entwicklung aus der im MRT weltweit eingesetzten Kernspintechnologie. MBST nutzt die Kernspintechnologie nicht, um Bilder zu erzeugen, sondern um spezifische Zellen auf molekularer Ebene biophysikalisch durch gezielte Energieübertragung zu stimulieren. Ziel ist die Aktivierung regenerativer Prozesse, und zwar ohne Operation, Infusion, Spritze, Medikamente oder Schmerzmittel und damit verbundenen Risiken. Auch Infusionstherapien mit sogenannten Bisphosphonaten (z.B. Ibandronat – „off-label-use“ – außerhalb des Gesetzes) werden seit einiger Zeit mit Erfolg eingesetzt (mit der seltenen Gefahr einer Kiefernekrose). Als operatives Verfahren kommt meist eine Anbohrung zur Druckentlastung des betroffenen Bereichs in Frage. Die Patienten sind danach oft bis zu sechs Wochen und länger arbeitsunfähig und auf Gehstützen angewiesen. Ansonsten bleibt an konservativen, also nicht operativen Maßnahmen eine abwartende Behandlung unter Schmerzmittelgabe. Der einsetzende Behandlungserfolg lässt sich oft einfach durch die Abnahme des lokalen Druck- und Klopfschmerzes erkennen. Vor allem im Spätstadium müssen endoprothetische Verfahren erwogen werden.