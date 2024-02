Gesundheit Verträglichkeit von Cholesterin-Senkern

„Leider vertrage ich die verordneten Blutfettsenker nicht – seit ich das Statin einnehme, habe ich immer wieder Muskelkater“, so oder so ähnliche Aussagen von Patienten sind häufig in der täglichen Praxis.

06.02.2024 , 16:37 Uhr

Wer seine Ernährung etwas gesünder ausrichtet, tut Gutes für die Cholesterinwerte. Foto: Christin Klose/dpa Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Was ist dran und warum vertragen einige Patienten die Statintherapie so gut und andere nicht?