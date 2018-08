Den „Ferienzauber“ erhalten

Mit dem Ende der Schulferien hat für die meisten Familien der Alltag wieder begonnen. Die Straßen sind verstopft, Kinder müssen früh geweckt und Hausaufgaben gemacht werden. Der Takt wird von außen vorgegeben, und ohne den ständigen Blick auf die Uhr läuft gar nichts.

Auch wenn vorgegebene Strukturen und ein geregelter Tagesablauf durchaus ihre Vorteile haben, denkt mancher wehmütig an die freie Zeit der letzten Wochen zurück. Kann man denn nicht ein wenig vom „Ferienzauber“ in den Alltag hinüberretten?

Man kann – aber ganz leicht ist es nicht. Erwachsene wie Kinder neigen dazu, in Gewohnheiten zu verharren oder schnell in sie zurückzuverfallen. Da wird der abendliche Spaziergang vom Fernseher abgelöst, die Spielkarten verstauben im Regal, während Handy und Spielkonsole wieder Hochkonjunktur haben. Von den ewig gleichen Streitereien um Pflichten, Leistungen und so weiter mal ganz abgesehen.

Hier kann es hilfreich sein, kleine Auszeiten in den Wochenablauf einzuplanen: Gemeinsam ein Gericht kochen, das im Urlaub so gut geschmeckt hat, und in Ruhe zusammen essen. Einen Abend lang den Fernseher ausgeschaltet lassen und etwas spielen oder einfach nur gemütlich zusammensitzen und von (Ferien-)Erlebnissen erzählen.

Indem immer wieder bewusst an entspanntere Zeiten erinnert wird, lassen sich Stress im Alltag und das Warten auf die nächsten Ferien oft deutlich besser aushalten!

Petra Gottwald ist Diplom-Psychologin und stellvertretende Leiterin der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Palais e.V., Trier.

TV-Kolumnen lesen Sie auch unter www.volksfreund.de/kolumnen