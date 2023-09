Gartentipps In die Beete, fertig, los

Was jetzt in den Boden kommt, hat einen Entwicklungsvorsprung gegenüber der Frühjahrspflanzung. Weil der Boden noch warm vom Sommer ist, wurzeln die Gewächse gut ein. Morgens bildet sich schon wieder mehr Tau und Wasser verdunstet mit der tiefer stehenden Sonne weniger schnell. Trotzdem brauchen frisch gesetzte Pflanzen Wasser bis sie Fuß gefasst haben. Vor dem Einpflanzen tauche ich Gehölze in Containern und Stauden in Töpfen grundsätzlich in einen Eimer mit Wasser, damit sich der Wurzelballen vollsaugen kann.