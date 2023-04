Telefonaktion Medien: So viel Zeit ist gut

Dr. Andrea Mohr, Diplom-Psychologin der Lebensberatung des Bistums Trier in Bitburg: Vielen jungen Mädchen fällt es in der Pubertät schwer, die Veränderungen ihres Körpers anzunehmen und zu akzeptieren. Die Bilderflut vermeintlich perfekter Körper in den sozialen Medien verstärkt dies oft noch. Klären Sie Ihre Tochter darüber auf, dass viele der Bilder, die in den Medien gezeigt werden, digital nachbearbeitet werden und deshalb so perfekt wirken. Bleiben Sie mit Ihrer Tochter im Gespräch und lassen Sie sich von ihr zeigen, was ihr in der digitalen Welt gefällt und sie begeistert, sodass Sie, wenn nötig, ausgleichend wirken können.