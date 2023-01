Mein Garten im Januar : Der Tannenbaum hat noch nicht ausgedient

Ein Mann wirft seinen Weihnachtsbaum in einen speziell dafür aufgestellten Container. Unsere Gartenexpertin hat Tipps, wie der Weihnachtsbaum eine weitere Nutzung erfährt. Foto: dpa/Robert Michael

Trier An die 30 Millionen Tannenbäume werden dieser Tage wieder vor die Haustür gestellt. So viele sind vor Weihnachten verkauft worden und warten auf ihre Entsorgung. Und auch andere Gewächse, die das Fest verschönert haben, sind passé. Oder lässt sich damit noch etwas anderes anfangen?

Bis zum Dreikönigstag am 6. Januar bleibt der Weihnachtsbaum traditionell stehen. Und dann? Abgeschmückt wartet er auf seine Abholung. Im Wertstoffkreislauf wird das Nadelgehölz zu Hackschnitzel geschreddert oder in der Kompostieranlage verwertet. Wer einen Garten hat, kann das Tannengrün aber bestens selber nutzen. Als grobes Material lüftet der klein geschnittene Nadelbaum den Kompost und zersetzt sich mit der Zeit zu hauseigenem Kompost. Die Zweige lassen sich als Winterschutz nutzen, um Rosen und empfindliche Stauden abzudecken. Später bieten sich nadellose Zweige für die Frühjahrsaussaat an. Um frische Saaten vor Vogelfraß zu schützen, legt man Reisig darüber. Vogelfreunde kennen noch ein anderes zweites Leben für ausrangierte Nordmann-Tannen. Das Nadelgehölz bietet sich als Anflugstelle zur Winterfütterung an.



Christrose, zu schade zum Wegwerfen

Die Christrose durfte im dekorativen Arrangement in der Advents- und Weihnachtszeit nicht fehlen. Im Garten ausgepflanzt, kann die Staude noch viele Jahre erfreuen. Grundsätzlich wachsen die Winterblüher umso besser an, je früher sie gepflanzt werden. Ein wirkliches Einwurzeln erfolgt allerdings erst im Frühjahr mit dem Neuaustrieb der Blätter. Ist sie Teil einer winterlichen Dekoration in einem Balkonkasten, der so isoliert ist, dass der Wurzelraum nicht zu schnell einfrieren und auftauen kann, belässt man sie ohnehin bis zum Winterende darin. Als reine Topfpflanze in einer Deko sollte die Christrose nach Möglichkeit nur kurzzeitig stehen. Kritisch wird es mit Christrosen, die ins Haus geholt worden sind. Hier ist es ihnen zu warm. Man kann versuchen, sie vor dem Auspflanzen zu akklimatisieren. Ein Raussetzen von der warmen Stube ins kalte Beet ist ein Schock, den die wenigsten Pflanzen überstehen. Beim Auspflanzen zum Winterende sollte man den Gartenplatz mit Bedacht wählen, denn Christrosen gehören zu den langlebigen Stauden, die über Jahrzehnte am gleichen Ort stehen bleiben und von Jahr zu Jahr schöner werden. Ideal ist ein Pflanzplatz in einem tiefgründigen, frischen Boden, der im Spätwinter sonnig liegt und im Sommer lichten Schatten aufweist, etwa im Schutz von Laubgehölzen. Im ersten Jahr können die ausgepflanzten Exemplare noch etwas schwächeln, um im zweiten Jahr neu durchzustarten.



Amaryllis „recyclet“ sich natürlich Auch eine Amaryllis ist alles andere als eine Pflanze für eine Saison. Bei richtiger Behandlung kann die Zwiebelblume im nächsten Winter wieder zur Blüte kommen. Den verblühten Blütentrieb schneidet man ab. Er würde die Pflanze unnötig Kraft kosten. Mit dem Ende der Blüte treibt die Amaryllis vermehrt Blätter. Jetzt braucht sie viel Nährstoffe, um Kraft für die ausgezehrte Zwiebel zu sammeln. Etwa sechs Wochen lang düngt man einmal pro Woche mit einem Zimmerpflanzen-Flüssigdünger für Blühpflanzen. Danach vergilben die Blätter und die auch als Ritterstern bekannte Pflanze zieht wie alle Zwiebelblumen ein und hat Sommerpause. Mit der Ruhezeit der Zwiebel kann man den Topf mit der Amaryllis einfach im Geräteschuppen oder im Garten in eine trockene Ecke stellen. Im Herbst (ab Mitte Oktober) holt man die Zwiebel wieder hervor, topft sie neu in frischem Substrat und steigert das Gießen, sobald sie wieder durchtreibt.



Ein Weihnachtsstern kann immer wieder erstrahlen Weihnachtssterne lassen sich weiterkultivieren. In ihrer Heimat Mexiko wachsen die ausdauernden Sträucher wie bei uns Holunder. Nach der Blüte schneidet man die in der Weihnachtszeit beliebte Zimmerpflanze stark zurück und belässt nur drei bis fünf Triebe. Bis zum neuen Durchtrieb braucht die Pflanze wenig Wasser. Das ändert sich im Mai. Sobald die Wachstumszeit beginnt, sind Poinsettien sehr durstig und müssen reichlich gegossen werden. Nach den Eisheiligen Mitte Mai kann man Weihnachtssterne an einem geschützten Platz ohne direkte Besonnung über Sommer sogar auf Balkon und Terrasse rausstellen. Ansonsten hält man die Topfpflanze an einem hellen Ort im Wohnraum. Von Juni bis Oktober sollte man wöchentlich düngen. Achtung: Als sogenannte Kurztagspflanzen brauchen Weihnachtssterne über acht Wochen den Impuls kürzeren Tageslichts, um Blüten zu bilden und die Hochblätter einzufärben.

Im Garten ausgepflanzt, reift eine Christrose mit den Jahren zu voller Schönheit heran. Foto: Kathrin Hofmeister

Noch hat das Tannengrün nicht ausgedient. Auch Amaryllis, Weihnachtsstern und Glücksklee lassen sich bei richtiger Pflege weiterkultivieren. Foto: Kathrin Hofmeister

Unsere Gartenexpertin hat Tipps, wie der Weihnachtsbaum eine weitere Nutzung erfährt. Foto: dpa/Christian Charisius