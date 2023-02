Garten : Blütenzauber im Unterholz

Trier TV-Garten im März: Mit Frühlingsteppichen beginnt das Gartenjahr unter Laubbäumen und im Schutz von Sträuchern. Wie ein Pflanzenreich nach dem englischem Waldgartenideal aussehen kann, hat der TV bei einem luxemburgischen Schneeglöckchen-Sammlers entdeckt.

Waldgärten hören sich nach einem großen Terrain an. Man kann aber schon einen Streifen unter Gehölzen nutzen. Selbst kleine Gartenpartien mit einer Gehölzgruppe lassen sich durch Frühlingsblumenteppiche in Ecken mit Waldgarten-Ambiente verwandeln. Wichtig ist der Boden: Humose Erde gewinnt man am besten aus Laubkompost. Emil Becker stellt ihn selbst aus den Blättern des Herbstlaubs her, das auf den Wegen zusammengerecht wird. In der Kompostlege verrottet es in einem Jahr zu Humus. Im Spätherbst bringt er das organische Material in einer Schicht von fünf bis zehn Zentimeter auf. Noch ein Trick: Wenn er im Garten runtergefallene Ästchen aufhebt, zerkleinert er sie gleich vor Ort und wirft sie aufs Beet. „Das gröbere Material lüftet zwischen den Blättern.“

Auch Emile Becker hat Pflanzen aus allen Erdteilen zusammengetragen. Zum Teil stehen sie nach ihrer Herkunft, in geographisch geordneten Beeten unter den Baumkronen zusammen. „Am Anfang muss man die Bäume aufasten“, erklärt der Hobbygärtner. Indem man die unteren Äste entfernt, bringt man die nötige Luftigkeit in den Raum. Und auch sonst, sorgt der ehemalige Berufsschullehrer für den Durchblick. Sträucher lichtet er so aus, dass sie transparent bleiben. Der so entstandene Waldgarten lässt sich auf geschlängelten Wegen durchwandern. Im inneren Gartenteil hat Emile Becker langlebige Bäume wie Eiche, Esskastanie und Ahorn gepflanzt. Auch Ebereschen spielen als Grundgerüst eine Rolle. Rundherum hat er den Garten mit Pioniergehölzen eingefriedet. Birken wachsen schnell auf und schaffen innerhalb kurzer Zeit eine Waldatmosphäre. Pappeln und Weiden boten sich als feuchtigkeitsliebende Schnellstarter am Wasser an. Hinter dem Garten schlängelt sich ein Bach. „Das ist die Birmecht“, sagt der Luxemburger und geht weiter zu seiner Wasserlandschaft mit zwei Teichen und einem Bachlauf, der an der Ostseite des Gartens hinabplätschert. Wasser belebt einen Waldgarten nicht nur ästhetisch. „Im zeitigen Frühjahr tritt das Wasser hier häufig über die Ufer und versorgt die Pflanzungen mit der nötigen Feuchtigkeit.“ Nicht nur die Schneeglöckchen profitieren von der Frische. „Ohne die Feuchtigkeit wären die Galanthus lange nicht so schön.“ Emile Becker wählt den botanischen Namen und kommt auf den Urheber des revolutionären Namensystems Carl Linné zu sprechen. Neben dem Engländer Charles Darwin, der das Naturverständnis mit seiner Evolutionslehre grundlegend veränderte, gehört der Schwede Linné für den Luxemburger zu den wichtigsten Persönlichkeiten im Gärtnerleben. Und er erklärt auch warum: „Linné hat die Pflanzen geordnet. Der Botaniker hat erkannt, dass man etwas gegen den Namenswirrwarr machen muss. In Deutschland sprachen sie von Schneeglöckchen, in Frankreich hieß es Perce-neige und in England war von Snowdrops die Rede.“ Um sich international zu verständigen, ersann Linné, ähnlich Vor- und Nachname, einen botanischen Gattungsnamen und einen Artnamen. Dazu tritt der Sortenname. Emile Becker ist selber leidenschaftlicher Schneeglöckchen-Sammler. Da ist die Sorte wichtig. Wer einem Spezialisten einmal zugehört hat, wie er an der Galanthus nivalis-Sorte ‘Virescens’ auf die grüne Zeichnung am äußeren Rand der sonst weißen Blütenblätter aufmerksam macht, oder über ‘The Pearl’ mit besonders feinem Laub schwärmt, kann verstehen, wie schnell man dem Reiz der ersten Frühlingsblumen erliegen kann. Und sie sind erst der Anfang im Garten der Vier-Jahreszeiten.