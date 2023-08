Gesundheit Erhöhter Puls — Was sind die Ursachen?

Die Pulsfrequenz wird im Wesentlichen von den Gegenspielern Sympathikus und Parasympathikus bestimmt. Beides sind „Nerven“, die für Stressreaktion oder Erholung zuständig sind. Wichtig ist, eine richtige Balance zwischen beiden. Ein erhöhter Puls ist also häufig ein Anzeichen einer Stressreaktion. Diese kann ausgelöst sein durch Angst, Anstrengung, Flüssigkeitsmangel oder Blutarmut. Aber auch Stoffe wie Koffein, Nikotin, Schilddrüsenhormone oder Alkohol können die Herzfrequenz erhöhen. Im Rahmen von Infekten und Fieber ist der Puls meist erhöht und kann noch Wochen bis Monate danach erhöht sein. Wann sollte man einen erhöhten Puls abklären lassen? Bei akuten Beschwerden ist natürlich sofort ein Arzt aufzusuchen. Wenn die Frequenz entweder längere Zeit über 100 ist – oder über 90 verbunden mit Beschwerden – sollte man sich zunächst beim Hausarzt und auf dessen Empfehlung gegebenenfalls beim Kardiologen vorstellen. Der Hausarzt prüft in der Regel das Blutbild, Entzündungswerte und Schilddrüsenwerte. Zusätzlich wird im EKG geschaut, ob es sich um einen normalen Rhythmus handelt, um eine eher seltene Herzrhythmusstörung als Ursache der dauerhaften Ruhepulserhöhung auszuschließen. Beim Kardiologen kann außerdem im Herzultraschall nach selteneren Ursachen einer Pulserhöhung wie einer Herzschwäche oder einem Lungenhochdruck geschaut werden. Je nach Befund wird gegebenenfalls zusätzlich ein 24-Stunden-Langzeit-EKG und bei Bedarf ein Belastungs-EKG durchgeführt, um den Puls in verschiedenen Alltagssituation und unter Belastung zu beurteilen. Häufig auch von Interesse ist für den Kardiologen die sogenannte Herzraten-Variabilität, die Rückschlüsse auf das Nervensystem am Herzen erlaubt.