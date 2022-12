Osteoperose : Osteoporose und Diabetes

Diabetes mellitus und Osteoporose sind Volkskrankheiten. Ihre Häufigkeit steigt mit zunehmendem Alter. In Deutschland sind knapp sieben Millionen Menschen von Osteoporose und etwa acht Millionen von Diabetes betroffen.

Diabetes ist ein unabhängiger Risikofaktor für die Entstehung einer Osteoporose und das Auftreten von Knochenbrüchen. Dies gilt nicht nur für den Typ 1 Diabetes, sondern auch für den Typ 2. Deshalb sollte die entsprechende Diagnostik bereits vor Auftreten klinischer Osteoporose-Symptome erfolgen und nicht erst nach dem Auftreten von Knochenbrüchen und ihrer unter Umständen gravierenden lebensverändernden Folgen. So hemmen hohe Blutzuckerspiegel die knochenaufbauenden Zellen (Osteoblasten) und führen somit zu einer verminderten Knochenneubildung. Auch ist der häufig anzutreffende Vitamin-D-Mangel am Entstehen einer Osteoporose beteiligt. Zudem können manche Medikamente gegen Diabetes ungünstige Einflüsse auf den Knochen haben. Eine erhöhte Knochenbruchgefahr bei Diabetes Typ 2 droht insbesondere bei langer Krankheitsdauer, schlechter Stoffwechseleinstellung und Insulinpflichtigkeit. Patienten mit Diabetes mellitus haben ein erhöhtes Sturzrisiko, das wiederum mit einem erhöhten Frakturrisiko assoziiert ist. Ursachen des Sturzrisikos sind zum Beispiel Muskelschwäche (Vitamin D Mangel?) und die diabetische Neuropathie. Das erhöhte Knochenbruchrisiko beruht auch bei evtl. relativ gut gemessener Knochendichte auf den schlechten Materialeigenschaften der Knochen. Gezielte Übungen zur Stabilisierung sind deshalb geboten. Die Diagnostik beinhaltet die Anamnese mit der Erfassung weiterer Risikofaktoren für die Entstehung einer Osteoporose. Hierzu zählen die Ernährungsgewohnheiten (Hinweise für Laktoseintoleranz, Eiweißmangel, Vitaminmangel), die Einnahme von Medikamenten mit Einfluss auf den Knochen, das Vorliegen weiterer Erkrankungen, das Auftreten von Knochenbrüchen in der Vergangenheit, die Häufigkeit körperlicher Aktivität und die Familienanamnese (beispielsweise Oberschenkelhalsbrüche der Eltern). Die körperliche Untersuchung soll die klinischen Symptome einer bereits manifesten Osteoporose erfassen. Bereits vor dem Auftreten von Knochenbrüchen können Knochenschmerzen auftreten, die durch eine beginnende Verformung der Knochen (Knochenhautdehnung) oder kleinere Knochenbrüche zu erklären sind. Diese Schmerzen sind jedoch zunächst unspezifisch. Die manifeste Osteoporose ist durch das Auftreten von Knochenbrüchen gekennzeichnet, die entweder spontan (z.B. Wirbelkörpereinbruch) oder bei inadäquatem Unfallereignis auftreten. Typische mit Osteoporose assoziierte Knochenbrüche sind Wirbel- und Oberschenkelhalsbrüche, sowie Oberarmkopf- und Unterarmbrüche. Bei Wirbelfrakturen mit dauerhaften Wirbeldeformierungen kommt es zu Veränderungen der Wirbelsäulenform. Insbesondere bei mehreren Wirbelbrüchen nimmt die Körpergröße ab (ein Verlust an Körpergröße um mehr als 4 cm gilt als Hinweis auf Osteoporose). Typische Veränderungen der Körperstatur sind die Hyperkyphose im Brustwirbelsäulenbereich (sog. „Witwenbuckel“) und die Hyperlordose im Lendenwirbelsäulenbereich. Der Abstand zwischen Rippenbogen und Beckenkamm verringert sich, und der Bauch wölbt sich nach vorne. Sekundäre Folgen sind chronische Schmerzen, Bewegungseinschränkungen, Verdauungsprobleme, Appetitlosigkeit. Bei älteren Patienten ist der Oberschenkelhalsbruch mit einer erhöhten Sterblichkeit assoziiert (z.B. aufgrund von Pneumonien, Thrombosen, Embolien). Häufig verbleibt eine dauerhafte Einschränkung der Mobilität und Selbstständigkeit. Bei klinischem Verdacht auf einen Knochenbruch (Schmerzsymptomatik, Verformungen) ist die bildgebende Diagnostik erforderlich. Dabei steht die Röntgendiagnostik an erster Stelle. Bei einem akuten Wirbelbruch, der noch nicht zu einer signifikanten Verformung geführt hat, kann die Fraktur im Röntgenbild zunächst übersehen werden. Bei anhaltenden Rückenschmerzen sollte deshalb die Röntgendiagnostik noch einmal wiederholt werden. Die Knochendichtemessung kann das Knochenbruchrisiko auch bei einer noch nicht manifesten Osteoporose erfassen und trägt zur Entscheidung über die Therapienotwendigkeit bei. Wichtig ist hierbei auch die Blutuntersuchung für die Entscheidung zur Therapie mit Kalzium und Vitamin D (als Basis) sowie spezifischer Medikamente. Die Osteoporose-Therapie besteht aus Bewegungsaktivität, Übungen zur Sturzprophylaxe, Optimierung der Vitamin-D- und Kalziumversorgung und der spezifischen medikamentösen Therapie. Bei der Ernährung ist auf eine ausreichende Eiweißzufuhr zu achten, um den mit fortschreitendem Alter zunehmenden Abbau von Muskelmasse und Muskelkraft und den damit einhergehenden funktionellen Einschränkungen entgegenzuwirken. Zur Gewährleistung einer ausreichenden Vitamin-D-Versorgung ist eine tägliche Supplementation zu empfehlen, keine Bolusgaben. Die Kalziumzufuhr kann über Nahrungsmittel (insbesondere Milchprodukte, Mineralwässer) erfolgen, bei ernährungsbedingten Defiziten auch mit Kalziumsupplementen. Die spezifische Osteoporosetherapie wird mit den üblichen Medikamenten durchgeführt, vor allem Bisphosphonaten, Denosumab und Teriparatid. Hinsichtlich des Zuckerstoffwechsels haben die Osteoporose-Medikamente keine negativen Effekte, vielmehr ergaben sich Hinweise darauf, dass Bisphosphonate und Denosumab günstige Effekte auf Parameter des Zuckerstoffwechsels haben können.