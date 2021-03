Gesundheit : Das hilft bei Parkinson

Trier Drei Mediziner und eine Logopädin beantworteten viele Leserfragen am TV-Telefon.

Hier eine Auswahl an Fragen und Antworten unserer jüngsten Telefonaktion zum Thema Parkinson:

Wie erkennt der Arzt, dass ein Morbus Parkinson vorliegt und wie äußert sich die Erkrankung in der Frühphase?

Professor Dr. med. Matthias Maschke, Chefarzt der Abteilung für Neurologie, Neurophysiologie und neurologische Frührehabilitation im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Trier: Zum einen erkennt man einen Morbus Parkinson an den Hauptsymptomen wie Minderbeweglichkeit (Bradykinese), Steifigkeit (Rigor) oder Zittern (Tremor), die zumeist zu Beginn an einem Arm auftreten. Ebenfalls kann eine Gangstörung und Unsicherheit beim Stehen und Gehen vorhanden sein. Frühsymptome können auch eine Riechstörung oder Schlafstörungen (gesteigerter Traumschlaf) sein oder Verstopfung (Obstipation). Sollte die Diagnose unklar sein, können spezielle bildgebende Verfahren (Dopamin-Transporter Scan) und Kernspintomographie des Schädels die Diagnose sichern.