TV-Aktion : Zwei Sparkassen-Azubis teilen sich den ersten Platz

TRIER Die Auswertung der Wissenstests aus dem Volksfreund-Projekt „Zeitung lesen macht Azubis fit“: angehende Bankkaufleute mit den besten Ergebnissen.

Banken und Sparkassen liegen an der Spitze des Abschluss-Rankings im Projektjahr 2020/21 beim Volksfreund-Projekt „Zeitung lesen macht Azubis fit“. Zum Projekt gehört traditionell monatliche Wissenstests mit Fragen rund um aktuelle Themen aus dem Volksfreund – teilweise Fragen mit regionalem Bezug, teilweise zu nationaler und internationaler Politik, Wirtschaft, Zeitgeschehen oder Sport.

Bis zu zehn Fragen wurden jeden Monat gestellt - und die meisten richtigen Antworten im Projektjahr hatten zwei angehende Bankkaufleute der Sparkasse Mittelmosel - Eifel Mosel Hunsrück: Marius Kirsch und Anne-Katrin Koll lagen gemeinsam an der Spitze mit jeweils 51 Prozent richtiger Antworten. Auch auf den Plätzen drei und vier folgenden junge Bank-Azubis: Eileen Hauptmann von der VR-Bank Hunsrück-Mosel und Luca Jakoby von der Volksbank Eifel.

Auf Platz fünf folgt Simon Ehlen vom Autozulieferer Thyssen Krupp Bilstein aus Mandern (Kreis Trier-Saarburg) - vor drei weiteren Auszubildenden der Sparkasse Mittelmosel EMH, Farah Raab, Sven-Hendrik Roßbach und Colin Laux. Die Top 10 komplettieren Felix Bros von der Verbandsgemeindeverwaltung Wittlich-Land und Julia Leonhard vom Trierer Autozulieferer GKN driveline. Insgesamt nahmen über 90 Auszubildende von 16 regionalen Unternehmen über den Trierischen Volksfreund am landesweiten Projekt „Zeitung lesen macht Azubis fit“ teil. In der Unternehmenswertung führt die Sparkasse Mittelmosel das Klassement bei den durchschnittlich richtigen Lösungen ebenfalls an, die insgesamt meisten richtigen Antworten kamen von den Auszubildenden der Volksbank Eifel, gefolgt von der VG-Verwaltung Wittlich-Land, GKN driveline, dem Trierer Flachdach-Systemhersteller alwitra, der Volksbank Trier und der Kreissparkasse Bitburg-Prüm.