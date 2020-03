Luxemburg : Gefahr für Sozialversicherung?

Das Corona-Virus hat nun ganze Branchen lahmgelegt, insbesondere den Einzelhandel und die Gastronomie. Unternehmen beantragen daher Kurzarbeit-Förderung. Die Mitarbeiter werden zum Teil freigestellt und erhalten Lohn, der staatlich rückfinanziert wird.

In anderen Branchen wird Heimarbeit angeordnet. Grenzgänger treibt daher die Frage um, ob hierdurch Renten- und Kindergeldansprüche aus Luxemburg gefährdet sind.

Nach der EU-Richtlinie 883/2004 kommt es darauf an, dass Angestellte nicht mehr als 25 Prozent ihrer Tätigkeit im Wohnsitzstaat, also Deutschland, tätig sind. Bei Freistellung und Kurzarbeitergeld gibt es hier kein Problem, da die Freistellung eine Tätigkeit ausschließt. Das könnte aber beim Homeoffice leicht der Fall werden. Konkret bedeutet dies 55 Arbeitstage von üblicherweise 220 Arbeitstagen. Das wären immerhin elf volle Arbeitswochen. Andere Grenzgänger haben vielleicht schon mit Außendienst kalkuliert, um diese Grenze nicht zu überschreiten. Jetzt kommen Homeoffice-Tage dazu, und die Grenze wird in jedem Fall überschritten.