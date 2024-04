TV-Gartenkolumne Im April ist beste Pflanzzeit

Im Urban Gardening, also dem Gärtnern in der Stadt, ist die Kasten-Version beliebt. Handelt es sich nicht um ein Hochbeet-Steckmodul, stapelt man genormte Kisten von 60 mal 40 Zentimetern aufeinander, schlägt die oberste mit Vlies aus und pflanzt in die eingefüllte Erde. Bei der Anlage eines Beetes wird es schon etwas komplexer. Hat man sich für eine standortgerechte Freifläche entschieden – hierbei kommt es beispielsweise darauf an, ob man Pflanzen für den Schatten setzen möchte oder an ein Beet in der Sonne mit Gewächsen, die es sonnig lieben, denkt – geht es los. Wie in allen Gebrauchsanleitungen üblich, überzeugt man sich zunächst, dass alle benötigten Teile vorhanden sind. Bodenverbesserer, Pflanzen oder Saattütchen, Gießwasser. Ebenso wie üblich wird man feststellen, dass das Werkzeug fehlt. Vor dem Pflanzvorgang muss der Boden mit einer Grabgabel gelockert und von Wurzelunkräutern befreit werden.