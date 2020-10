Gesundheit : Grippe-Impfung verhindert doppelte Infektion

Trier Nachgefragt: Ein Laborarzt und Hygienefachleute beantworteten Leserfragen rund um Erkältung, Grippe und Corona.

Ich muss Dienstag in eine Reha- Einrichtung und einen maximal 48 Stunden alten Test mitbringen. Das heißt, ich lasse mich montags testen, bin aber nicht sicher, ob das Ergebnis mittwochs schon vorliegt. Dementsprechend müsste ich bis zum Testergebnis in Quarantäne und würde wichtige Reha-Zeit verlieren.

Peter Leonards, Abteilungsleiter der Klinikhygiene im Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen Hygienefachkraft, Umwelt- und Abfallbeauftragter, Antibiotic Stewardship: Fragen Sie in der Reha-Einrichtung nach, ob Sie den Test ein paar Tage früher machen lassen können und garantieren Sie, dass Sie sich bis zum Antritt der Reha in häusliche Quarantäne begeben.

Leonards: Nein. Die Erkältungszeit steht an. Ein normaler Schnupfen kann mit einfachen Mitteln behandelt werden, nach zwei bis drei Tagen müsste eine Besserung eintreten. Bei einer Corona-Erkrankung spielen viele Faktoren eine Rolle: plötzlich auftretendes hohes Fieber, Geschmacksverlust, Atemnot, um nur einige zu nennen. Wichtig ist, zu klären, ob Sie in Risikogebieten waren oder zu Corona-Erkrankten Kontakt hatten. Dann müssen Sie sich an den Hausarzt oder bestenfalls an die örtlichen Gesundheitsbehörden wenden.