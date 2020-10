Bauen und Wohnen : Damit Sie nicht ausgebremst werden

Trier Expertinnen beantworteten Leserfragen zum Thema „Barrierefreies Bauen und Wohnen“.

() Hier eine Auswahl an Fragen und Antworten:

Ich möchte am Eingang eine Rampe bauen lassen. Wo kann ich Geld für die Umgestaltung erhalten?

Ulrike Düro, Architektin und Beraterin der Landesberatungsstelle Barrierefrei Bauen und Wohnen: Wenn Sie einen Pflegegrad haben, ist die Pflegekasse zuständig. Für Maßnahmen, die das individuelle Wohnumfeld des Pflegebedürftigen verbessern, sind bis zu 4000 Euro an Zuschüssen möglich. Relevant ist der Gesundheitszustand zum Zeitpunkt der Antragstellung. Verschiedene Einzelmaßnahmen können als eine Maßnahme gelten. Erst wenn sich der Zustand verschlechtert, kann eine neue Maßnahme bewilligt werden. Bevor Sie umbauen, ist es empfehlenswert, sich zum Thema Barrierefreiheit beraten zu lassen. Eine Beratung vor Ort durch die Landesberatungsstelle ist firmenneutral und kostenfrei.

Düro: Ja, das können Sie. Wenden Sie sich an Ihre regionale Beratungsstelle.

Düro: Durch gute Planung lässt sich oft in Minibädern viel Bewegungsfläche schaffen, etwa indem man die Sanitärobjekte geschickt anordnet. Liegt neben dem Bad ein wenig genutzter Raum, kann man auch überlegen, eine Wand zu versetzen, um Fläche zu schaffen.

Wir wohnen in einem Bungalow, alle Türen zu den Wohnräumen haben eine Türweite von 81 Zentimetern, nur die Tür zum Bad hat etwa zehn Zentimeter weniger und öffnet nach innen. Ist das für barrierefreies Wohnen im Alter ausreichend?

Ruth Knobloch, Architektin und Beraterin der Landesberatungsstelle Barrierefrei Bauen und Wohnen: Eine Türweite von 81 Zentimetern ist ausreichend für eine barrierefreie Nutzung mit Rollator oder Hausrollstuhl. Die Badtür sollte allerdings ebenfalls mindestens 80 Zentimeter weit sein und nach außen öffnen. Falls der Flur bei Ihnen schmal ist, käme auch eine flurseitige laufende Schiebetür infrage, eventuell eine, die motorisch betrieben wird. So kann die Tür selbstständig, ohne großen Kraftaufwand, geöffnet und geschlossen werden.

Wir haben in unserem Haus im Bad nur eine Badewanne und wollen diese durch eine begehbare Dusche ersetzen. Wie gehen wir am besten vor und was müssen wir beachten?