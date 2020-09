Kolumne Hauptsache gesund! : Kann man Krebs verhindern?

Kann man Krebserkrankungen verhindern? Das ist eine Frage, die vielfach bewegt und nicht pauschal zu beantworten ist. Denken Sie an ihre letzte Urlaubsreise mit dem PKW.

Sie planen die Strecke, checken den Wagen, füllen den Tank und überprüfen den Luftdruck der Reifen. Am nächsten Tag geht es ausgeruht los. Sie haben alle Vorkehrungen getroffen und trotzdem werden Sie in einen Unfall verwickelt, haben eine Panne oder gelangen in einen Stau.