Fotos Stinknormal, aber verboten: Acht Lebensmittel, die es in anderen Ländern nicht gibt

Gelee-Bonbons

An sich sind die Gelee-Bonbons in den meisten Ländern erhältlich, in der Europäischen Union (EU) aber nur eingeschränkt. Das liegt an einem bestimmten Zusatzstoff: Konjak. EU-weit ist dieses Verdickungsmittel nicht zugelassen. Denn damit kann die Süßigkeit im Rachen kleben bleiben und zu Erstickungsgefahr führen. Daher sind viele Sorten von Gelee-Bonbons in der EU nicht zu finden.