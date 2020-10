Trier : Online-Vortrag zu Sportverletzungen

Trier () „Sportverletzungen: Erstbehandlung – Einschätzung des Verletzungsausmaßes“: So heißt der Titel eines Online-Vortrags des Trierer Orthopäden Dr. med.

Peter Krapf. Am Mittwoch, 21. Oktober, um 18 Uhr haben alle die Möglichkeit, sich in den Vortrag zuzuschalten. Dabei geht es unter anderem um die Kältetherapie mit Hot Ice bei Bänderverletzungen, um die Ersttherapie bei Hautverletzungen, die Therapie bei Muskelverletzungen (Pferdekuss, Zerrung, Faserriss, Bündelriss) und die Bedeutung des Mineralwassers. Außerdem gibt der Mediziner Tipps, was Betroffene bei Leistenbeschwerden tun können. Dr. med. Peter Krapf hat eine Schwerpunktpraxis des Bundesverband Deutscher Ernährungsmediziner (BDEM).