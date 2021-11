Telefonaktion : Immer schneller und schneller, macht das krank?

Trier Mittwoch, TV-Telefonaktion von 17 bis 19 Uhr zum Thema „Umgang mit Stress“. Drei Expertinnen beraten zwei Stunden lang TV-Leser.

Was kann ich tun, damit ich mich weniger gestresst fühle? Es ist viel die Rede von einem gesunden Stresslevel. Was genau ist das? Und was kann ich tun, wenn mir einfach die Zeit für mich fehlt, um mal auszuspannen? Sind Kurzurlaube effektiv, um Stress entgegenzuwirken? Wann sollte ich mir professionelle Hilfe holen? Was sind erste Alarmzeichen, dass mein Leben nicht in der Balance ist? Ich brauche den Stress, fühle mich dann so richtig gut. Ist das ungesund? Dies sind Beispielfragen, die Fachleuten häufig gestellt werden.