später lesen Studium Duales Studium an der Hochschule Teilen

Twittern

Teilen



() Der Reiz dualer Studiengänge liegt darin, dass das Hochschulstudium mit einer Berufsausbildung oder mit Berufspraxis verbunden wird. Die Hochschule Trier bietet ein breites Spektrum an dualen Studiengängen in Wirtschaftswissenschaften, Ingenieurwissenschaften, Informatik und Therapiewissenschaften an.