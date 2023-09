Treueprogramm beim Einkaufen Edeka wechselt zu Payback – was passiert mit den DeutschlandCard-Punkten?

„Haben Sie eine DeutschlandCard?“ Wer öfter in einer Edeka-Filiale einkauft, wird diese Frage an der Kasse gut kennen. In rund anderthalb Jahren wird es aber stattdessen heißen: „Haben Sie eine Payback-Karte?“. Denn Edeka wechselt das Bonusprogramm – der Lebensmittelhändler steigt bei der DeutschlandCard aus und bei Payback ein. Davon betroffen sind auch die Tochterunternehmen Netto und Marktkauf.