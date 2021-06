Der TV-Garten im Juni : Zuhause ist im Garten

Wittlich-Neuerburg TV-Garten im Juni: Gärten haben sich längst zum Wohnraum unter freiem Himmel entwickelt. Welche Aspekte helfen, den neu gewonnenen Freiraum ansprechend zu gestalten, veranschaulicht ein Privatgarten in Wittlich-Neuerburg.

Die vielleicht wichtigste Erkenntnis in der Gestaltung des Gartens zu einem behaglichen Zuhause fällt in einem Nebensatz: „Wir haben uns Zeit gelassen und den Garten Stück für Stück entwickelt.“ Rita Reihsner steht im „alten Gartenteil“ direkt hinter dem Haus, das ihr Mann, der Bauingenieur Udo Reihsner, gleich mit Glasanbau für einen ganzjährigen Durchblick in den Garten entworfen hat, und erinnert sich an die Anfänge.