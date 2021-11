Garten : Ein Stern am Blumenhimmel geht auf

Weihnachtssterne gibt es in den verschiedensten Rot- und Cremetönen. Stefan Schädler steht in seinem Gewächshaus und hält eine der besonders schön gezogenen Weihnachtsstern-Pyramiden in der Hand. Foto: Kathrin Hofmeister

Zeltingen-Rachtig Der TV-Garten im Dezember: Beim Weihnachtsstern ist der Name Programm. Keine andere Zimmerpflanze eignet sich so gut für Weihnachtsdekorationen wie das Gewächs mit den auffällig gefärbten Hochblättern. Wir haben uns bei einem Produktionsbetrieb in der Region umgesehen.

„Je näher wir Weihnachten kommen, umso stärker werden rote Weihnachtssterne nachgefragt“, sagt Stefan Schädler. Seine Produktionsgärtnerei in Zeltingen-Rachtig ist eine der wenigen in der Region, die Weihnachtssterne noch selber produzieren. Im Kreis Bernkastel-Wittlich beliefert er Blumengeschäfte, Gärtnereien, Märkte und Gartencenter. Regionale Vermarktung und kurze Lieferwege sind im Fall des Weihnachtssterns ein wirklicher Gewinn.

„Leute die ihre Pflanzen im Supermarkt gekauft haben, sagen mir, sie hätten einfach kein Glück mit Weihnachtssternen“, erklärt Schädler ein typisches Problem. Schon nach kurzer Zeit schmeißen die Pflanzen die Blätter ab und stehen von unten hoch kahl da. „Das liegt an den langen Transportwegen“, weiß der Gartenmeister. Da stünden die Billigpflanzen schon mal 48 Stunden völlig dunkel im Transporter. Dass die Blätter dann gelb werden und abfallen, sei kein Wunder.

Info Gut verpackt für den Transport Weihnachtssterne vertragen keine Zugluft und mögen keine Kälte. Für den Transport vom Geschäft in die gute Stube, sollten die Topfpflanzen tropischen Ursprungs gut eingepackt sein. Zum Schutz kann man den Weihnachtsstern beispielsweise in einen Karton stellen oder die Kühlbox kurzfristig umfunktionieren. Anstatt das Innere mit Kühlakkus zu kühlen, isoliert die Kühlbox nach außen und schützt die Weihnachtssterne so vor winterlichen Außentemperaturen.

Dem Moselaner passiert es dagegen, dass Kunden ihm an Ostern sagen, sein Weihnachtsstern stehe immer noch wunderbar da. „Eigentlich zu schön, um ihn wegzuschmeißen, aber wer will an Ostern noch Weihnachtssterne sehen“, lacht der Gärtnermeister.

Das Wolfsmilchgewächs gehört in den Advent. Seine Hochzeit beginnt bereits mit Allerheiligen. Bis zum 1. Advent gingen auch Weihnachtssterne in Pink, Rosa und Aprikot oder zweifarbige Varianten. Danach seien es rund Dreiviertel Rote und etwa ein Viertel Weiße. Die Farbpalette reicht aber noch weiter. Unter den auch als Poinsettie bekannten Farbwundern findet man sogar gesprenkelte Mutationen. Wer es glamourös mag, findet Exemplare, denen mit biologischem Klebstoff Glitter auf die farbigen Hochblätter gestreut worden ist.

Und nicht nur farblich bieten Weihnachtssterne für jeden Geschmack etwas. Es gibt sie in verschiedenen Größen. Neben dem klassischen Busch für die Fensterbank, werden sogenannte Medis (im Topf mit zehn Zentimeter Durchmesser) und echte Minis (6er Topf) immer beliebter. Sie bieten sich für Tischdekorationen an.

Wortwörtlich herausragend sind Hochstämme und Pyramiden. „Pyramiden wachsen wie ein Tannenbaum“, erklärt Schädler, schiebt einen Produktionstisch zur Seite und nimmt ein pyramidal aufgebautes Prachtstück zur Hand. Gestalterisch lässt sich durch Weihnachtssterne in verschiedenen Höhen ein Blumenarrangement spannender zusammenstellen.

Aber auch vor einem Wohnzimmerfenster das bis zum Boden geht, sorgt eine Weihnachtssternpyramide dafür, dass festliche Stimmung einzieht. Ins Programm genommen habe Schädler die im Endverkauf 30 bis 35 Euro teuren Pyramiden vor allem wegen eines Kunden, der sie so möge. Einen Weihnachtsstern tannenbaumähnlich hochzuziehen, mache doppelt so viel Arbeit wie die normale Kultur. Bereits im Mai ist das XXL-Modell als Jungpflanze getopft worden. Dann braucht es viel Pflege, Wärme, Wasser, Dünger und die richtige Menge an Licht, um den Weihnachtsstern zum Blühen zu bekommen.

Seit 20 Jahren arbeitet man hier bereits mit biologischem Pflanzenschutz. Das sei für die Kunden und Mitarbeiter viel angenehmer. „Weihnachtssterne haben mit zwei Arten von weißer Fliege zu tun,“ weiß Schädler und nimmt ein Nützlingskärtchen von einer der Pflanzen. Darauf stehen die wissenschaftlichen Namen der Schlupfwespen, mit denen die Schädlinge bekämpft werden. „Alle zwei Wochen kriegen wir neue Kärtchen mit Nützlingen.“ Das koste natürlich zusätzlich.

Neben den steigenden Energiepreisen, und neuerdings sogar Lieferschwierigkeiten bei Töpfen, muss sich das im Preis niederschlagen. Bedenke man, wie lange man etwas von einem Weihnachtsstern in Vergleich zu einem Blumenstrauß habe, sei er aber geradezu günstig. Acht Wochen Minimum verzaubert ein schön gewachsener Weihnachtsstern die gute Stube.

Weiß wie Schnee präsentiert sich der Weihnachtsstern. Die eigentlichen Blüten sind gelblich, klein und unscheinbar und umringt von farbigen Hochblättern. Foto: Kathrin Hofmeister