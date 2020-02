Garten : Ein Spaziergang zu den Wundern der Natur

Zu Besuch auf dem Trierer Wochenmarkt: Angela Scherf (links) zeigt Kathrin Hofmeister besonders bunt blühende Primelarten. Foto: Sabine Schwadorf

Trier Seit gut zehn Jahren ist sie die TV-Gartenkolumnistin schlechthin: Kathrin Hofmeister. Anlässlich dieses Jubiläums und des Auftakts einer neuen Gartenserie am Montag haben wir gemeinsam mit ihr den Trierer Wochenmarkt besucht und ihn von einer neuen Seite kennengelernt.

Bio-Kurkuma aus Peru, Thai-Ingwer aus dem Pfälzer Wald, Catalonia-Salat oder rosenähnliche, gefüllte Primeln: Wer mit Kathrin Hofmeister den Trierer Wochenmarkt gemeinsam besucht, der entdeckt selbst als treuer Einkäufer heimischer Preziosen neue Arten von Obst, Gemüse und Pflanzen. Denn die Gartenexpertin aus Speicher (Eifelkreis Bitburg-Prüm) liebt es, die Saison von Obst und Gemüse „das ganze Jahr über bewusst zu leben und zu erleben“, sagt sie, mit allen Vor- und Nachteilen, kleinen Siegen und Niederlagen, die die Natur für Gartenliebhaber bereithalte.

So präsentiert Bio-Anbieter Norbert Fritz aus dem pfälzischen Schwanheim die neue Bio-Apfelsorte Natyra, rot und knackig, saftig und süß. Ebenso mit im Gepäck seiner Stellagen mehrere Salate mit ausgeprägten Bitterstoffen. „Die sind gerade im Winter beliebt und gesund“, sagt Kathrin Hofmeister. Ob Spargelchicorée Puntarella oder löwenzahnähnliche Catalonia und im Duett mit der intensiv-scharfen Zwiebelsorte Barettano aus Italien – Norbert Fritz weiß, was er von wo verkauft. „Vor über 20 Jahren haben wir als Bio-Bauer mit über 100 Kulturen begonnen und vieles verworfen, heute liefern wir überwiegend frühen Schnittlauch an den Großmarkt, Topf- und Gemüsepflanzen“, sagt er.

Info Neue TV-Gartenserie ab Montag Das Frühjahr naht, das neue Gartenjahr beginnt: Vom kommenden Montag an wird der Trierische Volksfreund drei Wochen lang in seiner Gartenserie „Mein schöner Garten“ alle Facetten des Gärtnerns aufzeigen: Vom Gemüsegarten zur Selbstversorgung zum Traumgärten in Eigenbau, vom Weg zum richtigen Werkzeug bis zum richtigen Heckenschnitt – jeden Tag gibt’s neue Eindrücke und Einblicke und viele praktische Tipps. Täglich wird unsere Garten-Kolumnistin Kathrin Hofmeister verschiedene Gartenthemen in einer gesonderten Kolumne aufgreifen. Für alle, die ihre Kolumnen und Texte nochmals nachlesen wollen, startet im Internet ein neues Garten-Wiki: www.volksfreund.de/garten

Dass man mit Experimenten im Grünen zwar weiterkommt, aber nicht unbedingt erfolgreich ist, hat auch Kathrin Hofmeister mehrfach erlebt. „Für meine Buchprojekte habe ich einiges ausprobiert. Man muss nicht alles selbst anbauen, aber man sollte sich bewusst sein, was im Eigenanbau steckt“, sagt die Autorin von einem Dutzend Fachbücher. Selbstversorgerfans, die gesund essen wollen, aber Aufwand scheuen, rät sie: „Ich bin ein großer Kräuterfan. Hier kann man Geschmack und viel Vitamin C schnell mit dem Essen vereinen.“

Ohnehin ist die TV-Kolumnistin eine leidenschaftliche Beobachterin der Natur. „Alte Sorten, etwa bei Äpfeln, kommen wieder. Und das ist auch gut so, um den Gen-Schatz und die Artenvielfalt der Natur zu erhalten, wie etwa alte Streuobstwiesen“, sagt die gebürtige Bonnerin. Und so hat sie in ihrer Eifeler Wahlheimat beobachtet, dass sich gerade Streuobstwiesen optimal guten Ertragsjahren und schlechten Wetterjahren anpassen können. „Allerdings stelle ist auch trotz eines guten Baumangebots und auch trotz Totholzes ein kleineres Insektenangebot fest.“ Dabei hat sie nicht einmal nur die schiere Insektenmenge, sondern auch die unterschiedlichen Arten im Blick. „Wie gesund ein Biosystem ist, zeigt sich ja auch in der Vielfalt“, sagt Hofmeister.

Das hat die Gartenjournalistin bereits in ihrer Gärtnerlehre im Staudensichtungsgarten Weihenstephan gelernt sowie beim Studium der Kulturwissenschaften an der Universität Passau. „Ich bin geprägt von dieser Lehre, in der es auch darum geht, Standortbedingungen für Pflanzen zu schaffen und zu erhalten. Denn jede Pflanze ist anders“, weiß die Expertin. Jeder Anfänger mache diese Erfahrung, wenn er sich seine erste Pflanzen kaufe und die plötzlich eingehe. Garten- und Pflanzenwissen sei mit viel Ausdauer und Geduld erarbeitet, weshalb Hofmeister für englische Gärten schwärmt: „Ich kenne kaum eine Nation, die mit so viel Pflanzenbegeisterung und Humor Gartenarbeit leistet.“ Denn während hierzulande vielfach Moos und Unkraut zwischen Pflastersteinen verpönt seien, dürfe dies in englischen Gärten gerne sprießen. Und auch in Japan werde Moos geradezu „verhätschelt“. „Ich bin ein großer Moosfan“, gesteht sie, denn in Moosen herrsche ein wahres Kleinklima, das Feinstaub filtere.

Norbert Fritz zeigt Kathrin Hofmeister den Bio-Apfel Natyra, sie selbst hat Winterpostelein entdeckt. Foto: Sabine Schwadorf