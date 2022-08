Selbstversorger-Kolumne „Ach du meine Gurke!“ : Das sind meine liebsten Methoden, um Gemüse und Obst haltbar zu machen

Was ist leckerer, als Gemüse frisch aus dem Garten zu essen? Unsere Autorin liebt ein saftiges Tomatenbrot oder mediterran gewürztes Ofengemüse. Foto: TV/Katharina de Mos

Trier In ihrer Kolumne „Ach du meine Gurke!“ berichtet Katharina de Mos über ihre Erfahrungen im Selbstversorgergarten. Heute: Was macht man mit all dem Gemüse und Obst?