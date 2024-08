Für Grundschüler Was gehört in den Schulranzen?

So oder so – bevor es losgeht, steht ein Einkauf von Schulsachen an. Nicht nur bei Erstklässlern, die alles neu brauchen, sondern meistens auch in höheren Klassenstufen, weil eigentlich immer irgendetwas fehlt. Und da stellt sich die Frage: Was gehört denn überhaupt hinein in den Schulranzen von Grundschülern?