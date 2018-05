später lesen KolumneFamilienbande Eltern als beste Freunde?! Teilen

Endlich ist es Frühling geworden und damit Zeit, die leichtere Garderobe hervorzuholen. Beim Blick in die Schränke von Eltern und Kindern fällt auf, dass oft gar kein großer Unterschied zwischen den Generationen besteht: Hier wie dort Jeans, T-Shirts, Tops und so weiter in bunten Farben und modischen Schnitten.