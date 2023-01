Gesundheit : Endometriose

Prof. Dr. med. Sebastian Jud, Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe im Klinikum Mutterhaus, Trier. Foto: Klinikum Mutterhaus, Trier​

Laut Schätzungen der Endometriose-Vereinigung Deutschland e.V. leiden in Deutschland etwa acht bis 15 Prozent aller Frauen an Endometriose: eine schmerzhafte gynäkologische Erkrankung, bei der sich gebärmutterschleimhautähnliches Gewebe an Stellen oder Organen außerhalb der Gebärmutter sammelt.

Häufig tritt das Gewebe im Unterleib auf – an Eierstock oder Blase, es kann sich aber auch am Darm oder in der Bauchhöhle bilden. Betroffen sind in der Regel Frauen im gebärfähigen Alter, also zwischen dem Einsetzen der ersten Regelblutung und der Menopause. Häufige Symptome sind starke, zum Teil ausstrahlende Schmerzen während der Menstruation sowie eine besonders lange Blutung. Auch Übelkeit und Durchfall sowie Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, Wasserlassen oder Stuhlgang sind typische Anzeichen von Endometriose.

Die Erkrankung kann also eine enorme Belastung im Alltag sein und durch teilweise große Schmerzen auch psychiche Beschwerden hervorrufen. Da jedoch nicht jede Frau, die unter Endometriose leidet, derartige Symptome verspürt, ist die Dunkelziffer der Betroffenen sehr hoch. Dazu kommt, dass verhältnismäßig wenig über die Krankheit und ihre Ursachen bekannt ist und Endometriose häufig viel zu spät diagnostiziert wird. So liegen vom Auftreten der ersten Symptome bis zur Diagnose in Deutschland aktuell zwischen sieben und zehn Jahren. Umso wichtiger ist es, das Bewusstsein für Endometriose zu schärfen und Frauen darin zu bestärken, Schmerzen oder andere Beschwerden im Zusammenhang mit der Menstruation stets von einem Gynäkologen abklären zu lassen. Im Klinikum Mutterhaus haben wir vielfältige Behandlungsmöglichkeiten und legen großen Wert auf die interdisziplinäre Zusammenarbeit in der Diagnose und Therapie von Endometriose. So setzen wir uns in der Gynäkologie unter anderem mit der Endokrinologie, Chirurgie und Physiotherapie gemeinsam dafür ein, dass den Betroffenen schnell geholfen wird.