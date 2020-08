Gesundheit : Studie an der Uni Trier: Stressgeplagte Männer gesucht

Studie an der Uni Trier: Stressgeplagte Männer gesucht

Trier () Wie wirkt Stress auf das Sozialverhalten? Für eine Untersuchung zum Einfluss des Hormons Cortisol sucht die Universität Trier nun Männer als Studienteilnehmer.

Die Studie, bei der die Teilnehmer am Computer Entscheidungen treffen müssen, findet in Trier statt. Sie besteht aus einem Online-Fragebogen (40 Minuten), einem kurzen Telefongespräch zur Prüfung der Einschlusskriterien und einer Terminvereinbarung, einer medizinischen Voruntersuchung (20 Minuten) und einem etwa zweieinhalbstündigen Präsenztermin am Nachmittag. Das Corona-Hygienekonzept der Uni Trier gilt.