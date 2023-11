Kolumne Mahlzeit! Die Walnuss – klein aber oho!

Walnüsse haben im Herbst Hauptsaison. Wenn sich die äußere grüne Hülle öffnet und die Nuss herausfällt, ist sie reif. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt – warm eingepackt und mit Beutel ausgestattet – loszuziehen und die kleinen Nährstoffbomben aufzusammeln. Anschließend entweder direkt verzehren oder ein bis zwei Wochen lang trocknen. Die getrockneten Nüsse lassen sich einige Monate in luftdurchlässigen Säcken kühl und trocken lagern. Bereits geknackte Nüsse halten sich am besten in luftdichten Behältern im Kühlschrank oder im Tiefkühlfach.