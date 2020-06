Kolumne Mahlzeit : Den Corona-Speck bekämpfen

Das Coronavirus wirbelt unseren gewohnten Alltag durcheinander: Homeoffice, Kurzarbeit, eingeschränkte Kinderbetreuung, wenige Freizeitaktivitäten – die Auswirkungen bekommen alle zu spüren.

Das beeinflusst auch unsere Ernährung. Vielleicht zeigt die Waage schon jetzt mehr Kilos an als vor der Krise. Denn im Moment verbringen wir mehr Zeit in den eigenen vier Wänden als je zuvor. Weniger Abwechslung von außen lässt uns mehr um den heimischen Kühlschrank kreisen und häufig zugreifen. Besser also: nicht zu viele Dickmacher wie Kuchen, Kekse, Knabbereien zu Hause haben und sich schon beim Einkaufen zügeln. Obst, Rohkost oder auch Studentenfutter sind gute Alternativen. Wer diese bereits als mundgerechte Happen vorbereitet, ist für den „kleinen Hunger zwischendurch“ gerüstet!