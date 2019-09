Ernährungskolumne : Erfrischung mit Kräutern

Eine schnelle Erfrischung erzielt man am besten mit einem leicht gekühlten Wasser oder ungesüßtem Tee. Nicht abwechslungsreich genug? Wie wäre es dann mit einem selbst gemachten Erfrischungsgetränk – nicht zu süß und mit wenig Kalorien?

So wird’s gemacht: Man nimmt einen Krug mit einem Liter Wasser und gibt ein bis zwei Esslöffel Saft von Orangen, Zitronen oder Limetten hinzu. Je nach Gusto wählt man eine Handvoll Kräuter, etwa Salbei, Basilikum, Estragon, Pfefferminze, Lavendel, Thymian oder Zitronenmelisse. Das Kräuter-­Sträußchen wird kopfüber in den Krug mit Wasser hineingehängt und über Nacht kühl gestellt.

Wer Mut zum Experimentieren hat, kann noch zerstoßene Wacholderbeeren hinzugeben. So bekommt die Limonade eine Gin-Note, ganz ohne Promille. Wer will, kann den Sud am nächsten Tag auch durchs Sieb gießen, nachdem die Stängel entfernt wurden. Süßschnäbel können mit Zucker, Honig oder Fruchtsaft abschmecken, falls es der Limonade noch an Süße fehlt. Eiswürfel oder kühles, prickelndes Mineralwasser sorgen für die perfekte Sommerfrische.