Ernährungskolumne : Bunt essen statt bunte Pillen

Die Werbung verspricht Schönheit von innen, Abhilfe bei müden Gelenken oder mangelnder Leistungsfähigkeit. Sogar mit angeblichem Schutz vor Covid 19 wird unzulässigerweise geworben. Nötig seien nur ein paar Kapseln, Pillen, Pülverchen.

Nahrungsergänzungsmittel stehen bei vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern hoch im Kurs. Aber ein Blick auf die vielen verschiedenen Inhaltsstoffe in herkömmlichen Lebensmitteln zeigt: die ganzen Pillen, Kapseln und Pülverchen sind in der Regel überflüssig. Die Inhaltsstoffe natürlicher Lebensmittel unterstützen und ergänzen sich gegenseitig in ihrer gesundheitsförderlichen Wirkung – und liefern dabei auch noch Genuss. Dagegen können einzelne, konzentrierte Vitamine oder Mineralstoffe als Nahrungsergänzung das natürliche Gleichgewicht im Körper empfindlich stören.