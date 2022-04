ERnährung : Endlich wieder Spargel

Die Spargelsaison ist eröffnet! Von April bis Ende Juni sprießen Verkaufsbuden an den Straßenecken wie der Spargel selbst sprichwörtlich aus dem Boden. Endlich gibt es das frische Gemüse wieder aus heimischen Gefilden.

Die edlen Stangen in weiß oder grün harmonieren ausgezeichnet in Salaten, Suppen und Pasta sowie als Hauptgang klassisch mit Sauce Hollandaise.

Ob der Spargel grün oder weiß wird, entscheidet die Anbaumethode: Weißer Spargel wächst in den typischen Erdwällen. Er wird gestochen, sobald sein Kopf die Erdoberfläche erreicht, aber noch nicht durchbrochen hat. Ansonsten würden sich die Stangen mehr und mehr violett/grün verfärben. Heute werden unterschiedliche Sorten an Grün- oder Bleichspargel angebaut. Die grüne Variante gedeiht über der Erde. Durch das Sonnenlicht wird der grüne Blattfarbstoff Chlorophyll gebildet. Grüne Stangen sind meist dünner als Bleichspargel, sie schmecken würziger und kräftiger. Roh überrascht der Grüne den Gaumen mit einem Geschmack nach Erbsenschote. Er ist zudem praktisch in der Handhabung: meist reicht es, das untere Drittel von der Schale zu befreien. Das empfiehlt sich besonders bei dicken Stangen.