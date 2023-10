Welche Produkte sind betroffen? Warum weniger Glitzer gut für die Umwelt ist - Das Wichtigste zum neuen Mikroplastik-Verbot

Jemandem zu sagen, dass man ihn mehr liebt, als es Sterne am Himmel gibt, klingt romantisch. Noch romantischer wäre es aber, zu sagen, dass man ihn mehr liebt, als es Mikroplastikpartikel in den Weltmeeren gibt. Denn die sind den Sternen unserer Galaxie, von denen es 100 bis 200 Milliarden gibt, zahlenmäßig überlegen: Laut den Vereinten Nationen schwammen im Jahr 2017 51 Billionen Plastikpartikel in unseren Ozeanen. Mit dem neuen Mikroplastik-Verbot will die EU diese Zahl drastisch senken.