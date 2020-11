Kostenpflichtiger Inhalt: Verbraucher : Wenn das schnelle Internet zu lahm ist

Egal wie schnell der Router theoretisch sein mag: Wer darüber auf das Internet zugreift, muss sich mit dem gebuchten Tempo des Internetzugangs begnügen. Foto: dpa-tmn/Bodo Marks

Trier/Mainz Zu langsames Internet: Bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz ist das Thema ein Dauerbrenner in den Beratungen. Ein Phänomen also, das nicht nur in der Region Trier für Verärgerung sorgt.