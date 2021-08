Kolumne Mahlzeit! : Was krabbelt denn da?

Ob Mehl, Nüsse, Schokolade, Kaffeepulver, Suppenwürfel, Hülsenfrüchte oder Kräuter und Gewürze – kaum ein Lebensmittel ist sicher vor einem Befall mit Vorratsschädlingen. Den Tierchen kommt das warme und eher feuchte Klima in den Küchen entgegen – besonders im Sommer.

Entsetzen und Ekel sind groß, wenn Gespinste, Maden, Motten, Ameisen und Co. entdeckt werden. Oft sind die Schädlinge schon beim Einkauf in den Trockenvorräten und finden so in Form von kleinen Eiern, Larven oder erwachsenen Tieren ihren Weg in Schränke oder Vorratskammern.