Tipps von den TV-Gesundheitsexperten Die Gefahr durch polycystische Ovarien

Ursache in eine Störung der zentralen Steuerung der Stimulation der Eierstöcke. Es ist immer noch strittig, ob die Ursache dieser Störung im Gehirn (Hypothalamus/Hypophyse) oder in einer falschen Reaktion des Eierstockes ist. Für beides gibt es für sich gute Gründe. Das Erscheinungsbild ist aber stets das gleiche: Die Frauen haben unreine Haut (Akne), Haarausfall, vorzugsweise an den Schläfen, nehmen zu und wissen nicht, warum, und bei Kinderwunsch werden sie nicht so schwanger wie gewünscht.