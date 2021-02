Telefonaktion : Schlaflos im Bett: Rat bei „Schlafstörungen“

Trier Heute Telefonaktion von 17 bis 19 Uhr

Viele Menschen schlafen schlecht: Schon das Einschlafen fällt schwer, sie wachen nachts auf und wälzen sich stundenlang im Bett. In Zeiten der Pandemie hat die Zahl der Menschen, die schlecht schlafen, zugenommen. Das zeigt eine aktuelle Forsa-Umfrage im Auftrag der Techniker Krankenkasse. Demnach schläft jeder zehnte Erwachsene in Deutschland schlechter als vor der Corona-Krise.

Wenn der Insomnie, wie Mediziner die Schlafstörung, nennen, keine organische Ursache zugrundeliegt, können Ein- und Durchschlaftipps helfen. Was sollte man tun, wenn der Schlaf einfach nicht kommen will? Wie kann ich Sorgen aus dem Bett lassen? Was tun, wenn Kinder nicht einschlafen können oder die Nacht zum Tag machen? Was fördert einen erholsamen Schlaf?