Telefonaktion : Barrierefrei wohnen, günstig heizen

Trier Große Interessen an TV-Telefonaktion: Experten der Verbraucherzentrale beantworten Leserfragen.

„Eigener Herd ist Goldes Wert“ heißt ein Sprichwort, für das eigene Heim gilt das ebenso. Entsprechend groß war die Resonanz auf die jüngste TV-Telefonaktion. Fragen zu den Besonderheiten im Alt- und Neubau, zu der Förderung von Projekten und der Anpassung einer Immobilie an die Barrierefreiheit standen bei den TV-Lesern im Mittelpunkt. Hier eine Auswahl an Fragen und Antworten:

Energieberater Dieter Kontor: Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW) bietet für Neubauten, mit denen Energie gespart werden kann, ein zinsgünstiges Darlehen mit Tilgungszuschuss an. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau unterscheidet verschiedene Standards – KfW-Effizienzhäuser 55, 40 und 40 plus. Maximal kann ein Kredit von 120 000 Euro pro Wohneinheit aufgenommen werden, in Ihrem Fall höchstens 600 000 Euro. Wer den Standard KfW-Effizienzhaus 55 umsetzt, kann mit einem Tilgungszuschuss von 15 Prozent der Kreditsumme rechnen. Für den Standard 40 mit 20 und für den Standard 40 plus mit 25 Prozent. Der Energieberater, der den jeweiligen Standard nachweisen muss, wird mit 50 Prozent bezuschusst, mit maximal 4000 Euro.