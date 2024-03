TV-Telefonaktion Heute Telefonaktion: Wenn die Psyche krank ist

Wann sollte man unbedingt zum Arzt oder Therapeuten gehen? Woran erkennt man eine Angsterkrankung? Was ist ein Burnout? An wen kann man sich zuerst wenden? Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Dies sind Beispielfragen. Haben auch Sie Fragen rund um das Thema „Psychische Erkrankungen und Probleme“? Der Trierische Volksfreund bietet Ihnen heute wieder einen speziellen Service: Sprechen Sie persönlich mit Fachleuten am TV-Telefon. Von 17 bis 19 Uhr können Sie folgende Experten anrufen und Ihre Frage stellen: