Eine Herzschwäche trifft weltweit Millionen Menschen und ist in Deutschland eine der häufigsten Todesursachen. Die Herzschwäche wird auch Herzinsuffizienz genannt und bezeichnet das Unvermögen des Herzens die üblicherweise notwendige Menge an Blut durch den Körper zu pumpen.

Das Resultat ist eine Unterversorgung der Organe mit Blut. Die Herzinsuffizienz betrifft also den ganzen Körper mit allen Organen und äußert sich sehr häufig mit Luftnot und Einlagerung von Flüssigkeit im Gewebe. Kurzgefasst: Wer häufig Luftnot bei Belastung oder im Liegen hat und merkt, dass sich Wasser im Gewebe einlagert, der sollte hellhörig werden. Jeder kann übrigens sehr einfach testen, ob sich im Gewebe Wasser eingelagert hat. Ein beständiger Druck über etwa 30 Sekunden mit dem Daumen auf den unteren Teil des Schienenbeins führt bei Wassereinlagerungen zu einem sichtbaren „Daumenabdruck“. Ist die Selbstdiagnose gestellt, sollte der Haus- oder Facharzt die Diagnose bestätigen. Dies kann mit einer Ultraschalluntersuchung des Herzens erfolgen. Sieht man hier eine reduziert Pumpfunktion so ist die Diagnose gesichert.

Aber Vorsicht: es gibt auch Formen der Herzschwäche, die mit einer normalen Pumpfunktion einhergehen! So kann eine Verkleinerung der linken Herzkammer zum Beispiel durch verdickte oder steife Herzwände, zu einer deutlichen Verminderung des pro Herzschlags ausgeworfenen Blutvolumens führen. Der aufmerksame Leser springt jetzt zum Anfang des Artikels und erkennt, dass auch in diesem Falle ein „Unvermögen des Herzens die üblicherweise notwendige Menge an Blut durch den Körper zu pumpen“ vorliegt. Diagnose gesichert – doch was tun? Das wichtigste bei der Herzinsuffizienz ist die zugrundeliegende Ursache zu finden damit dann eine geeignete und Ursachen-behebende Therapie eingeleitet werden kann. Notwendig sind oft die Überprüfung des Blutdrucks (langfristig zu hoher Blutdruck zwingt das Herz in die Knie = Herzschwäche), der Ausschluss einer koronaren Herzerkrankung (KHK), Herzklappenerkrankungen und Herzmuskelentzündungen. Daneben gibt es noch viele andere Ursachen, die dann in der Regel der/die Kardiolog*in abklärt.