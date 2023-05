TV-Telefonaktion Demenz: Hilfe auch während der Corona-Krise möglich

Jeanette Kohl, Diplom-Pädagogin: In erster Linie ist es wichtig, sich so gut wie möglich auf die Betroffene einzustellen. Versuchen Sie, sich in die persönliche Lage und Welt Ihrer Mutter hineinzuversetzen und herauszufinden, wie und was ihr guttut. Geben Sie ihr ein möglichst hohes Maß an Sicherheit etwa durch einen regelmäßigen Tagesablauf. Vorhandene Fähigkeiten sollten so lange wie möglich aufrechterhalten und gefördert werden. Das erleichtert den Alltag und Betroffene können daraus ein Selbstwertgefühl schöpfen. Ist ein Familienmitglied an Demenz erkrankt, betrifft dies immer auch die Angehörigen. Beratung und Aufklärung können helfen, die gestellte Diagnose anzunehmen. Ganz wichtig: Sich über Demenz und den Verlauf zu informieren, baut Ängste und Unsicherheiten ab und erleichtert den Umgang mit Betroffenen.